YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

14 gün arayla sanıkta milletimizden iki kez güven oyu aldık. Göreve Başlama Törenimizde de belirttiğim gibi 85 milyonun dirliği, birliği, refahı için durmadan çalışacağız. Eski Kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine üyeleri...