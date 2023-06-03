YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Meclis'te yemin ederek görevine başlaması sonrası gözler yeni kabine ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Başkan Erdoğan'ın Çankaya'da yeni kabine listesini açıklaması sonrası Bakanlar Kurulu, bu akşam resmen belli oldu.
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni Kabine listesi ile ilgili açıklaması:
Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz daha güçlüdür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa temsili yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin, mutlu günümüzde de bizleri yalnız bırakmadığını görmekten gurur duyuyorum.
14 gün arayla sanıkta milletimizden iki kez güven oyu aldık. Göreve Başlama Törenimizde de belirttiğim gibi 85 milyonun dirliği, birliği, refahı için durmadan çalışacağız. Eski Kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine üyeleri...