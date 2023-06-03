Haberler Haberler YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

28 Mayıs'ta tamamlanan 2. tur seçimleri sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasının ardından gözler yeni kabine listesine çevrilmişti. "Yeni kabine listesinde kimler var?" sorusu yanıtını buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya'dan beklenen açıklamayı yaptı. İşte yeni Kabine listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 22:53
YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Meclis'te yemin ederek görevine başlaması sonrası gözler yeni kabine ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Başkan Erdoğan'ın Çankaya'da yeni kabine listesini açıklaması sonrası Bakanlar Kurulu, bu akşam resmen belli oldu.

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

İşte Başkan Erdoğan'ın yeni Kabine listesi ile ilgili açıklaması:

Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz daha güçlüdür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa temsili yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin, mutlu günümüzde de bizleri yalnız bırakmadığını görmekten gurur duyuyorum.

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

14 gün arayla sanıkta milletimizden iki kez güven oyu aldık. Göreve Başlama Törenimizde de belirttiğim gibi 85 milyonun dirliği, birliği, refahı için durmadan çalışacağız. Eski Kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine üyeleri...

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın Bak

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini Çankaya'da duyurdu

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

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