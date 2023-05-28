Haberler Haberler SEÇİM SONUÇLARI | 2023 seçim sonuçları canlı takip - 28 Mayıs seçim sonucu sorgula

SEÇİM SONUÇLARI | 2023 seçim sonuçları canlı takip - 28 Mayıs seçim sonucu sorgula

Türk halkının 13. Cumhurbaşkanını seçmek için gittiği sandıklarda oy sayım işlemi başladı. İlk turda salt çoğunluğu saylayabilen aday bulunmaması sebebiyle yapılan 2. tur seçimlerinde milyonlarca aday sandık başındaydı. Sonuçları anlık ve canlı olarak takip etmek isteyen adaylar için 2. tur anlık seçim sonuçları ve Türkiye Cumhurbaşkanı seçim sonuçları canlı takip haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 19:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 19:50
SEÇİM SONUÇLARI | 2023 seçim sonuçları canlı takip - 28 Mayıs seçim sonucu sorgula

Türkiye'nin 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için milyonlarca Türk vatandaşı yeniden sandık başına gitti. 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar süren oy verme işlemlerinin ardından sandıkların açılmasına başlandı. Seçmenler sonuçları heyecanla beklerken 2. tur anlık seçim sonuçları canlı takibini haberimizde bulabilirsiniz...

2. TUR ANLIK SEÇİM SONUÇLARI

İlk turda oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışmıştı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmesine rağmen kararını oy pusulaları basıldıktan sonra açıkladığı için pusulada yer almaya devam etmişti.

TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İkinci turda ise yalnızca Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il, ilçe ilçe, canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İKİNCİ TURDA BARAJ VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda yüzde 50 +1 oy alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İkinci tur, ilk turda en çok oy almış iki aday arasında yapılıp geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. YSK'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur."

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KONYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BURSA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AFYON SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BOLU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

HATAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KARS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ORDU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

RİZE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SİNOP SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

VAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Kardeşlerim dizisinde Akif'in yasa dışı kumarhanesine baskın!
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İstanbul seçim sonuçları | Son durum ne? İşte ilçe ilçe detaylar...
Beşiktaş'a Atiba'nın yerine dünya yıldızı!
Icardi transferinde bomba haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI | 2023 seçim sonuçları canlı takip - 28 Mayıs seçim sonucu sorgula
Sakarya Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları
Düzce Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları
KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Atiba'nın yerine dünya yıldızı! Beşiktaş'a Atiba'nın yerine dünya yıldızı! 18:29
Monako'da zafer Verstappen'in! Monako'da zafer Verstappen'in! 18:09
Napoli ile Bologna yenişemedi! Napoli ile Bologna yenişemedi! 17:58
F.Bahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor F.Bahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 17:55
Bodrumspor Eyüpspor'a kenetlendi! Bodrumspor Eyüpspor'a kenetlendi! 17:45
Ferdi Kadıoğlu: Biz yolumuza devam ediyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Biz yolumuza devam ediyoruz! 17:02
Daha Eski
Mergim Berisha dünyaevine girdi! Mergim Berisha dünyaevine girdi! 16:38
F.Bahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! 15:56
G.Saray Ankaragücü mesaisini sürdürdü! G.Saray Ankaragücü mesaisini sürdürdü! 15:47
Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda! Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda! 15:43
Disiplinden taviz vermedi! İdmanda... Disiplinden taviz vermedi! İdmanda... 15:33
Origi'den transfer kararı! F.Bahçe'ye kötü haber Origi'den transfer kararı! F.Bahçe'ye kötü haber 15:11