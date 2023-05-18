UZMAN ÖĞRETMENLİK MÜJDESİ SON DAKİKA | MEB'den uzman öğretmenlik için yeni karar!

UZMAN ÖĞRETMENLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA - 30 Mayıs - 9 Haziran arasında kabul edilecek uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları öncesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den müjdeli haber geldi. Uzman öğretmenlik için 10 yıl görev yapılması gerekiyordu. Bakan Özer'in açıklamasının ardından bu durumda değişiklik yaşandı. Peki, uzman öğretmen nasıl olunur? Uzman öğretmenlik için en az kaç yıl görev yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK İÇİN YENİ ŞART! BAKAN AÇIKLADI!

Öğretmenlik Meslek Kanunuyla birlikte yürürlüğe giren uzman öğretmenlik geçen yıl 10 yılını dolduran öğretmenlere uygulanmıştı. Bakan Mahmut Özer, bu sürenin 5 yıla indirileceğini duyurdu. Kanun henüz meclisten geçmese de konu hakkında çalışmalar tamamlandı.