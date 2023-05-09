Haberler Haberler MEB EK ATAMA OLUR MU 2023? | 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? Ek atama branş ve kontenjanlar

MEB EK ATAMA OLUR MU 2023? | 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? Ek atama branş ve kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği tarihin en büyük ataması kapsamında 45 bin sözleşmeli öğretmenin atama töreni için nefesler tutuldu. 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan atama sonuçlarını bekleyen öğretmen adaylarının yanı sıra ek atama olup olmayacağı merak ediliyor. Peki MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olur mu 2023? 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? İşte ek atama hakkında merak edilenler, branş ve kontenjanlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 10:01
MEB EK ATAMA OLUR MU 2023? | 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? Ek atama branş ve kontenjanlar

MEB EK ATAMA OLUR MU 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı tarihin en büyük öğretmen ataması için nefesler tutuldu. Atama için bekleyen binlerce öğretmen, sonuçların açıklanması için geri sayım yaparken bir yandan da ek atama olup olmayacağı araştırılıyor. Peki MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olur mu 2023? 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? İşte detaylar...

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA OLUR MU 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'ek atama olur mu?' sorusunun cevabını verdi. Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak yeni müjdelerin verilebileceğini dile getiren Bakan Özer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz."

Sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı e-Devlet 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA EK ATAMA YAPILACAK MI?

45 bin öğretmen atamasına ek atama için henüz tarih konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Bakan Özer'in umut vaadeden açıklamasının ardından binlerce öğretmen adayı bekleyişe geçerken Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında öğretmen atamalarına toplam 45 bin kontenjan ayırdı. Öğretmen ataması ön başvuru süreci 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınırken. Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında uygulandı. Öğretmenlerin sözlü sınav sonuçları ise 18 Nisan'da erişime açıldı.

45 bin öğretmen alımı için tercih işlemleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Yüzlerce öğretmenin beklediği öğretmen ataması tercih sonuçları bugün e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Öğretmenler ise 9 Eylül'de ders başı yapacak.

MEB sözleşmeli öğretmenlik atama töreni saat kaçta 2023? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”
Hadise Bakü konserinde eski eşi Mehmet Dinçerler'e taşını attı: "Kaybettiğine..."
Barça Arda'dan vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu
Bu tablo şampiyonluğa mal olabilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
İstanbul barajları doluluk oranı 9 Mayıs 2023
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sahil Güvenlik uzman erbaş başvuru ekranı 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça Arda'dan vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu Barça Arda'dan vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu 09:49
Buruk'a flaş eleştiri! "Heyecanı bırakmalı" Buruk'a flaş eleştiri! "Heyecanı bırakmalı" 09:48
Bjelica'ya büyük övgü! "Hoca farkını hisettik" Bjelica'ya büyük övgü! "Hoca farkını hisettik" 09:00
G.Saraylı yıldıza eleştiri! "Icardi'yi hayli tüketti" G.Saraylı yıldıza eleştiri! "Icardi'yi hayli tüketti" 09:00
Gol düellosunda kazanan Nottingham Gol düellosunda kazanan Nottingham 00:19
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 00:11
Daha Eski
Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! 00:11
Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... 00:11
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! 00:11
Fırtına evinde hata yapmadı! Fırtına evinde hata yapmadı! 00:11
Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 00:11
Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! 00:11