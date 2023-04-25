Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI - Tarih verildi...

EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan engelli 3 bin 500 öğretmenin atamasının duyurulduğu 3500 Engelli Öğretmen Ataması töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni müjdeleri de kamuoyu ve öğretmenlerle paylaştı. Engelli öğretmenlerin tamamının atanacağını bildiren Erdoğan, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih verdi. İşte Erdoğan'ın konuşması ve detaylar...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3500 Engelli Öğretmen Ataması töreninde şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek bize nasip oldu. Canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum. 192 kahraman öğretmenimizin aziz hatırası milletimizin kalbinde hep yaşayacak. Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, işte burada olduğu gibi atamalarla, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ifade ediyoruz."

"Eğitim alt yapımızı bütçesiyle, dersliğiyle, personeliyle güçlendirerek ülkemizi bu anlamda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını alan öğretmenlerimiz, diğer haklar ile birlikte mali avantajlardan da yararlanmaya başladı. Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum. Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır."

''BAŞÖĞRETMEN MAAŞI 25 BİN LİRAYI, UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI DA 22 BİN 500 LİRAYI BULDU''

Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.''

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Atamalar 25 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Atamalara ilişkin duyuru "http://personel.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek.

EKPSS TERCİH SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, "Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerlidir.

EKPSS ATAMASI İÇİN BELİRLİ ENGEL ORANI VAR MIDIR?

Sınava girebilmek için engellinin, %40 ve üzeri engel oranının bulunması gerekmektedir.

EKPSS SORULARI ENGEL GRUPLARINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR Mİ?

Sınavda engel gruplarına göre 4 farklı test uygulanmaktadır.

Genel Engelliler (Ortapedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) hastalıklara sahip engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

Görme Engelliler

İşitme Engelliler

Zihinsel Engelliler

ATANAN ADAYLAR MÜLAKATA GİRECEK Mİ?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara atanır.

İşe yerleştirme taleplerini karşılama yetkisi hangi kurumların görevidir?

Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca; özel sektörde işçi olarak istihdamları ise; Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır.