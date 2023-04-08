Haberler Haberler ANKARA HAYMANA TOKİ SONUÇ | Ankara TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - TOKİ Ankara Haymana kazananlar isim listesi

ANKARA HAYMANA TOKİ SONUÇ | Ankara TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - TOKİ Ankara Haymana kazananlar isim listesi

ANKARA TOKİ HAYMANA SONUÇ | Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri, Ankara'nın Haymana ilçesinde devam ediyor. 8 Nisan 2023 Cumartesi günü Ankara'nın Haymana ilçesinde yapılan çekilişlerin sonuçlarını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 'Ankara Haymana TOKİ sonuç, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Ankara TOKİ Haymana 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 07:40
ANKARA HAYMANA TOKİ SONUÇ | Ankara TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - TOKİ Ankara Haymana kazananlar isim listesi

ANKARA HAYMANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Ankara'da devam ediyor. Ankara Haymana'da 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ankara TOKİ Haymana sonuç, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Ankara Haymana TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.

ANKARA TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HAYMANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Kahramankazan: 800 konut
  • Polatlı: 700 konut
  • Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Ayaş 4. Etap: 300 konut
  • Şereflikoçhisar: 311 konut
  • Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
  • Bala 3. Etap: 160 konut
  • Beypazarı: 150 konut
  • Evren: 150 konut
  • Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Mamak: 3645 konut

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