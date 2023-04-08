ANKARA HAYMANA TOKİ SONUÇ | Ankara TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - TOKİ Ankara Haymana kazananlar isim listesi

ANKARA HAYMANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Ankara'da devam ediyor. Ankara Haymana'da 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ankara TOKİ Haymana sonuç, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Ankara Haymana TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.

ANKARA TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HAYMANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Kahramankazan: 800 konut

Polatlı: 700 konut

Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Ayaş 4. Etap: 300 konut

Şereflikoçhisar: 311 konut

Çamlıdere 2. Etap: 100 konut

Bala 3. Etap: 160 konut

Beypazarı: 150 konut

Evren: 150 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER