Haberler Haberler MALATYA TOKİ İŞ YERİ SONUÇ - TOKİ Malatya ilk iş yerim kura çekiliş sonuçları | TOKİ Malatya iş yeri kazananlar isim listesi

MALATYA TOKİ İŞ YERİ SONUÇ - TOKİ Malatya ilk iş yerim kura çekiliş sonuçları | TOKİ Malatya iş yeri kazananlar isim listesi

MALATYA TOKİ İŞ YERİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 7 Nisan'da Malatya'da yapılacak iş yeri çekilişlerinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Malatya TOKİ iş yeri kura çekiliş sonuçları, TOKİ Malatya ilk iş yerim kura çekiliş sonuçları | İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ kazananlar isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 10:00
MALATYA TOKİ İŞ YERİ SONUÇ - TOKİ Malatya ilk iş yerim kura çekiliş sonuçları | TOKİ Malatya iş yeri kazananlar isim listesi

MALATYA TOKİ İŞ YERİ SONUÇ 7 NİSAN | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri, Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte verilen aranın sona ermesiyle iş yerleri için devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 7 Nisan Cuma günü Malatya iş yeri kurası yapılıyor. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında 'Malatya TOKİ iş yeri kura çekiliş sonuçları, TOKİ Malatya ilk iş yerim kura çekiliş sonuçları | İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ kazananlar isim listesi' konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

MALATYA TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR?

👉İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.

👉351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

👉685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

👉150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

👉1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

👉351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

👉685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

👉150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

👉1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

MALATYA TOKİ İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

TOKİ İŞ YERİ TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

📍Yüzde 10 peşinat

📍2.633 liradan başlayan taksit

📍120 ay vade

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