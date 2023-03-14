TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | TOGG ne zaman satılacak, satışa çıkacak? - Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak?

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Türkiye'nin tamamen yerli ve milli otomobili TOGG'un yollara çıkması için sayılı zaman kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu. Bunun üzerine yerli otomobilin satış fiyatları da merak konusu oldu. i-SEDAN, i-CITY, i-SUV, i-MPV ve i-PANEL olmak üzere 5 farklı elektrikli araç modeli ile tüketiciye sunulacak olan TOGG hakkında arama motorlarında araştırılan TOGG ne zaman satılacak, satışa çıkacak? - Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOGG NE ZAMAN SATILACAK, SATIŞA ÇIKACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki günlerde Togg'un milletle buluşacağını söyledi. Türkiye'nin bölgesinin parlayan üretim üssü haline geldiğini belirten Kacır, "Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağını kaydetti. Kacır, "Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" ifadelerini kullandı.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK 2023?

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 1 ay aranın ardından Togg satışa çıkmaya hazırlanıyor. Satışa çıkmasıyla beraber Togg fiyat listesi de belli olacak. Togg'un fiyatı benzin ve dizel araçlar da dahil aynı segment otomobilerin fiyatlarıyla rekabet edecek düzeyde olacak.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg'un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.

Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg'un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10'luk ÖTV dilimine gireceği tahmin ediliyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.

TOGG ÖZELLİKLERİ

Togg; Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobildir.

Araç, İtalyan tasarım bürosu Pininfarina tarafından tasarlanan konseptte özgün değişiklikler yapıldı. Prototip araçlar İtalya'da üretilmiştir

Aracın tasarımında 121 mühendis yer almıştır. Aracın bataryası platforma entegredir. Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alacak şekilde tasarlanmıştır. Araçta yedi standart, iki opsiyonel hava yastığı yer alacaktır.[9] Üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV olması, 2030 yılına dek ise beş farklı modelin üretime alınması planlanmaktadır. Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.

Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır. Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır. Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.

28 Ekim 2022 tarihinde Togg'un resmî Twiter hesabından, araçların "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Gemlik", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimli renk seçeneklerine sahip olacağı duyuruldu.

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.[8] Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştı.

TOGG RENKLERİ

ANADOLU

GEMLİK

OLTU

KULA

KAPADOKYA

PAMUKKALE