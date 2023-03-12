💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 12 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

12 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,96 (Alış) - 18,97 (Satış)
EURO: 20,17 (Alış) - 20,19 (Satış)
STERLİN: 22,74 (Alış) - 22,86 (Satış)
1 DOLAR = 18,97 TL
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👉12 Mart Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.140,15
Gram altın satış: 1.140,37
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.885,00
Çeyrek altın satış: 1.901,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.769,00
Yarım altın satış: 3.801,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.516,00
Tam altın satış: 7.574,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.677,00
Cumhuriyet altını satış: 7.793,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.716,00
Ata altın satış: 7.768,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Mart Pazar günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.