SON DAKİKA HATAY DEPREM | Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? – Hatay’da kaç kişi göçük altında kaldı? 21 Şubat son durum

SON DAKİKA HATAY DEPREM | Hatay'ın Samandağ ilçesi, akşam saat 20.04'te 6.4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'taki depremde oldukça hasar alan kentte yeni yıkımlar görülürken 3 dakika sonra 5.8 şiddetinde yeni bir deprem kaydedildi. Bunu izleyen saatlerde 5.2'lik iki depremin daha kaydedildiği bölgede tsunami uyarısı verilerek vatandaşlara sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı. İşte Hatay'da son durum ve 6.4 şiddetindeki depremin bilançosu…

HATAY DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Defne ve Samandağ merkezli meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan yetkililer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığını bildirdi. Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi.

HATAY DEPREMİ 21 ŞUBAT SON DURUM

07.40

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan son dakika açıklamasında Hatay'daki depremler sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ve 18'i ağır 294 yaralının da tedavisine devam edildiği öğrenildi.

06.13

CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 10 saat sonra enkazdan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışması sürüyor.

01.40

BAKAN KOCA SON BİLANÇOYU AÇIKLADI

Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor

23.40

BARAJLARDA SORUN YOK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

23.30

AFAD'DAN 'ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR' AÇIKLAMASI

AFAD "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır" açıklamasında bulundu.

23.25

MERSİN'DE OKULLAR TATİL

Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

23.01

ACI HABERİ BAKAN SOYLU VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Müstakil bir deprem oldu. Ekiplerimiz alanı taramaya başladılar. Bu depremden sonra biri Antalya biri Defne biri Samandağ'da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. 3 binada arama kurtarma çalışması yapılıyor. 42 ihbar geldi. 213 yaralımız hastanelere sevk edildi. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı tespiti var. Diğer ihbarlara ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Bu akşam artçı depremler 6.4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi uyarısını tekrar ediyoruz. Bu civarda eşya taşıması yapılıyor ve bu son derece riskli. Hocalarımızın bu konuda değerlendirme yapılmadan binalara girilmesi tehlike teşkil edebilir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

22.44

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN UYARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hatay merkezli depremler sonrası depremlerden etkilenen tüm illerimizde hasarlı binalardan uzak durulmalıdır. Yolların açık olması çok önemlidir. Arama kurtarma ekipleri, polisimiz, jandarmamız, askerimiz ve tüm birimler sahadadır" ifadelerini kullandı.

22.36

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremler şehir genelinde hissedildi. 6 Şubat'taki depremlerde de kısmen hasar görmesine rağmen sağlam kalan bölümünde hastalara bakılan İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine hastaneye onlarca ambulans sevk edildi. Ambulanslarla alınan hastalar, Payas ilçesinde kurulan sahra hastanesi ile Dörtyol Devlet Hastanesine nakledilmeye başlandı. Hastanedeki tüm hastaların sevk edileceği belirtildi.

21.55

DEFNE BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇADIR ÇAĞRISI

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: Elektrikler kesik. Bu depremi Kahramanmaraş depreminden daha fazla hissettik. İnsanların çığlıkları arasında konteynerde koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalar var. İhbarları valilik ile paylaşıyoruz. Vali bey ile koordinasyon halindeyiz. Bütün ilçede elektrik yok. Şahit olduğum olay insanların çığlıklarıydı. Durum facia. Kahramanmaraş depremini de bunu da yaşadım. Maraş depremini 3'e katlayan bir deprem. Vatandaşlarımıza acil çadır istiyorum. Burası metropol bir ilçe değil. Taşta bir ilçe, dağınık bir yerleşim alanı. Çadır kent kuracağımıza vatandaşlara birer tane çadır verilse daha iyi olur.

21.54

AFAD TSUNAMİ UYARISINI KALDIRDI

AFAD: Su yükselmesi uyarısı ilk iki saat için yapıldı, şu anda öyle bir risk yok. Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21.48

FUAT OKTAY BİLANÇOYU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu depremin bağımsız bir deprem olduğunu biliyoruz. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu anda 20 civarında artçı yaşandı. 8 yaralımız var. Kandilli'nin bir tsunami uyarısı vardı, görüştük prosedür gereği yapıldığını öğrendik. Şu anda böyle bir risk görmedikleri için kaldırılmıştır. AFAD da kaldırmak üzere" ifadelerini kullandı.

Oktay sözlerine şöyle devam etti:

Karaçay barajıyla ilgili iddia yayıldı, alınan bilgiler çerçevesinde teyit edilen risk olmadığını görmüş olduk. Hasarlı binalara girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz. Lütfen girmeyin. Biz tüm gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Panik yapılacak bir konu yok, kontrolümüz altında.

21.37

ADANA'DA YIKILAN BİNA YOK

Adana Valisi Süleyman Elban, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki depremin yoğun şekilde hissedildiğini belirterek "Kentimizde yıkılan bir bina bulunmamaktadır" dedi.

21.00

HASTANE YOLU ÇÖKTÜ

Hatay'da sahra hastanesine giden köprü yolunda hasar oluştu.

20.40

FUAT OKTAY'DAN CANLI YAYINDA 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Adıyaman'da ciddi bir şekilde hissedildi. 15 gündür sarsılmaya devam ediyoruz. Bu artçıların en şiddetlisiydi. Şu an gelen herhangi bir bilgi yok. Hatay'a yakın bir yerde meydana geldiği için orada daha fazla hissedildiğini düşünüyorum. Binadaki tüm arkadaşlarımızla toplantı halindeydik hemen dışarı fırladık. Hasarlı binaların hiçbirinde vatandaşımız yok. Bize henüz bina altında kalındığına dair bir bilgi gelmedi. Bütün krizi Adıyaman'da yürütüyoruz. Yayın için dışarı çıktım. Yayın sonrası toplantıya gireceğim" dedi.

20.30

VALİLİK BİNASI YIKILDI

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binası, 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Büyük bir kısmı yıkılan bina kullanılamaz hale geldi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanabilecek olası bir yıkıma karşı binaya kimse yaklaştırılmıyor.

20.25

AFAD'DAN TSUNAMİ UYARISI

Depremlerin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" denildi.

AFAD ayrıca, depremler sonrasında "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

20.07

BİR DEPREM DAHA

Saat 20.07'de, bu kez büyüklüğü 5.8 olan ikinci bir deprem kaydedildi. Kahramanmaraş depreminde ve ilk depremde hasar alan binalar yıkılırken göçük altında insanlar olduğu öğrenildi.

20.04

HATAY'DA ŞİDDETLİ DEPREM

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.