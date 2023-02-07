Haberler Haberler TOKİ ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? | TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

TOKİ ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? | TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişleri, yaşanan büyük doğal afet nedeniyle ertelendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük yıkıcı deprem sebebiyle ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken TOKİ evleri, iş yerleri ve arsaları için yapılacak kura çekilişlerinin ertelendiği duyuruldu. Peki TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli kura çekilişleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 10:00
TOKİ ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? | TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

TOKİ ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri ertelendi. 7 Şubat Salı günü yapılacak olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekiliş tarihleri daha önce belli olan Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle daha sonra açıklanacak bir tarihe erlendiği bildirildi. Peki TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılacak kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Kura çekilişlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmazken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yurt içi ve yurt dışından çok sayıda arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor. Deprem hasarının en aza indirilnesi için çalışmalar sürerken sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyururken şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

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