Denizli deprem son dakika: 9 Mart nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Denizli deprem son dakika: 9 Mart nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

9 Mart 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde Denizli'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntı İzmir, Manisa ve Uşak gibi çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" ve "Denizli depremi kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte merkez üssü Buldan olan ve paniğe yol açan son dakika Denizli depreminin şiddeti, saati ve derinliği hakkındaki tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 09:40
Denizli deprem son dakika: 9 Mart nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Denizli'de 9 Mart 2026 Pazartesi sabahı saat 09:21'de meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı ve vatandaşları sokaklara çıkardı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının merkez üssü ve şiddeti netleşti. Deprem, Denizli ve çevresindeki birçok ilde hissedildi. Ege Bölgesi genelinde sarsıntının kısa süreli paniğe yol açtığı ve vatandaşların önlem amaçlı sokağa çıktığı bildirildi. Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sarsıntılar sık yaşanıyor. Denizli ve çevresi de bu aktif fay hatlarından etkilenen bölgeler arasında bulunuyor.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çakar yorumladı! Son golde ofsayt var mı?
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem ABD-İsrail-İran savaşı
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
