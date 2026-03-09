CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Emre kimdir? Yeni yarışmacı Emre kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Emre kimdir? Yeni yarışmacı Emre kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta’da 9 Mart 2026 Pazartesi günü bir ilk yaşanıyor. Yarışma tarihinde ilk kez bir erkek yarışmacı, Emre, mutfağa girerek gelinlere rakip oldu. İzleyicileri ekran başına kilitleyen bu sürpriz gelişmenin ardından "Gelinim Mutfakta Emre kimdir?" ve "Emre kaç yaşında, mesleği ne?" soruları gündeme oturdu. İşte diğer yarışmacıları şaşkına çeviren yeni yarışmacı Emre’nin hayatı, yaşı ve nereli olduğuna dair tüm detaylar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 10:20
Gelinim Mutfakta Emre kimdir? Yeni yarışmacı Emre kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, bu hafta dikkat çeken bir gelişmeye sahne oluyor. Program tarihinde bir ilk gerçekleşti; yarışmaya erkek bir yarışmacı, Emre, dahil oldu. Emre'nin mutfağa girişi, diğer gelinler ve izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı. İzleyiciler, yeni yarışmacının lezzet yarışmasındaki becerilerini ve jüri karşısındaki performansını merakla bekliyor. Peki, Gelinim Mutfakta Emre kimdir? Yeni yarışmacı Emre kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA EMRE KİMDİR?

Yeni yarışmacı Emre'nin yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Yarışmacının mutfaktaki performansı kadar kişisel bilgileri de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Emre'nin programa katılması, Gelinim Mutfakta'da erkek yarışmacı deneyiminin ilk örneği olarak öne çıkıyor ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
MSB açıkladı: 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri KKTC'de
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
Beşiktaş'tan flaş Taylan Bulut hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank'ta hedef yarı final! VakıfBank'ta hedef yarı final! 11:13
Eda Tulum'dan atletizmde altın madalya! Eda Tulum'dan atletizmde altın madalya! 11:11
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! 10:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu! 10:51
Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı bilgileri Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı bilgileri 10:50
Rockets, Spurs'e 145-120 yenildi! Rockets, Spurs'e 145-120 yenildi! 10:43
Daha Eski
Fenerbahçe şampiyonluk umuduna tutundu! Fenerbahçe şampiyonluk umuduna tutundu! 10:24
Yunus Öçal'da Yunanistan Kupası sevinci! Yunus Öçal'da Yunanistan Kupası sevinci! 10:07
Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:07
Galatasaray'ın rakibi Liverpool! Galatasaray'ın rakibi Liverpool! 09:44
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 09:34
Panathinaikos, Iraklis Selanik'e kaybetti! Panathinaikos, Iraklis Selanik'e kaybetti! 09:28