Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında heyecan Kayseri’de devam ediyor. Zecorner Kayserispor, sahasında dev rakibi Trabzonspor’u konuk ediyor. Lig tarihinde 58. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekibin mücadelesinde nefesler tutuldu. Futbolseverler Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte kritik randevu öncesi galibiyet sayıları, takımlardaki son durum ve canlı yayın bilgileri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 09:27
Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zecorner Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı anlatım linki...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kayseri'de oynanacak mücadeleyle birlikte iki ekip lig tarihinde 58. kez rakip olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 57 karşılaşmanın 34'ünü Trabzonspor kazandı. Bu maçların 14'ü beraberlikle sonuçlanırken, 9 karşılaşmayı ise Kayserispor galibiyetle tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0'lık skorla kazandı. Bordo-mavililer bu kez Kayseri deplasmanında da galibiyet alarak serisini sürdürmek istiyor. Birçok kişi, Kayserispor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçı bilgileri haberimizde...

ZECORNER KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Maçın canlı takibini FOTOMAÇ'tan yapabilirsiniz.

ZECORNER KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 58. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kayseri'de oynanacak mücadeleyle birlikte iki ekip lig tarihinde 58. kez rakip olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 57 karşılaşmanın 34'ünü Trabzonspor kazandı. Bu maçların 14'ü beraberlikle sonuçlanırken, 9 karşılaşmayı ise Kayserispor galibiyetle tamamladı.

GOL SAYILARINDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçlarda bordo-mavili ekip rakibine karşı gol yollarında da üstünlük kurdu. Trabzonspor bugüne kadar rakip fileleri 107 kez havalandırdı. Bu gollerin 72'si Trabzon'da oynanan maçlarda kaydedildi.

KAYSERİ'DE OYNANAN MAÇLAR

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında da rakibi karşısında genel olarak üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer Kayseri'de oynanan 28 karşılaşmanın 14'ünü kazandı. Bu maçların 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 mücadeleyi Kayserispor kazandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA UZUN SÜREDİR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavili ekip bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Karadeniz temsilcisi, Kayseri'deki son mağlubiyetini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik skorla yaşamıştı. Bu tarihten sonra Trabzonspor rakibine deplasmanda galibiyet şansı tanımadı.

İLK YARIDAKİ MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0'lık skorla kazandı. Bordo-mavililer bu kez Kayseri deplasmanında da galibiyet alarak serisini sürdürmek istiyor.

