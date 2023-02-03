Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 3 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

3 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,8200 (Alış) - 18,8288 (Satış)

EURO: 20,5155 (Alış) - 20,5217 (Satış)

STERLİN: 22,8884(Alış) - 23,0032 (Satış)

1 DOLAR = 18,82 TL

👉3 Şubat Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.158,26

Gram altın satış: 1.158,46

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.909,00

Çeyrek altın satış: 1.925,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.821,00

Yarım altın satış: 3.852,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.618,00

Tam altın satış: 7.675,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.877,00

Cumhuriyet altını satış: 7.996,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.819,00

Ata altın satış: 7.869,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 3 Şubat Cuma günü saat 12.11 itibarıyla alınmıştır.