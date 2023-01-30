Haberler Haberler KAR KAPIYA DAYANDI: DONDURACAK! | İstanbul'da sıcaklık düştü, kar için tarih verildi! - İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

KAR KAPIYA DAYANDI: DONDURACAK! | İstanbul'da sıcaklık düştü, kar için tarih verildi! - İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının aylardır mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından soğuk hava yüzünü gösterdi. Beklenen kar kapıya dayanırken Meteoroloji uzmanları, geç gelen kışın uzun süreli ve çetin olacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. İstanbul'da baraj seviyelerindeki düşüşe de çare olması beklenen kar yağışı için tarih verildi. İşte İstanbul'a 2023'ün ilk karının yağacağı tarih...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:50
KAR KAPIYA DAYANDI: DONDURACAK! | İstanbul'da sıcaklık düştü, kar için tarih verildi! - İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

2023 İSTANBUL KAR HABERLERİ... Megakentlilerin aylardır hasretini çektiği soğuk hava sert yüzünü gösterdi. Sıcaklıkların bir anda hissedilir derece düşmesinin ardından kar haberleri de peşpeşe geldi. Yurdun Doğu ve Kuzey kesimlerinde bşalayan kar yağışının İstanbul'a geleceği tarih merakla beklenirken sevindiren haberi Meteoroloji uzmanları duyurdu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

"MEGAKENT DAHA DA SOĞUYACAK"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'da havaların 29 Ocak'tan itibaren daha da soğuyacağını belirterek, "Akşam, Gece ve Pazartesi sabahı hafif kar geçişleri bekleniyor." dedi. Ökten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"30-40 CM KAR ÖRTÜSÜ BEKLENİYOR"

"İstanbul'da bugün hava daha soğuk olacak. Akşam, Gece ve Pazartesi sabahı hafif kar geçişleri bekleniyor. Sıkı giyinilmeli. Soğuk algınlığı riski var..." Ökten, Ankara için de önemli bir uyarıda bulundu. Radar görüntüsünü paylaşıp, "Ülke genelinde yerde kalın bir kar tabakası olacak. Değerler cm'dir. Ankara'da 30 ila 40 cm kar örtüsü bekleniyor. İstanbul da, Bursa da örtü alacak. İstanbul'un alacağı kar DEK mekanizması ile olduğu için örtü miktarı gün yaklaştıkça artacak..." diyen Ökten'in yanı sıra birçok Meteoroloji uzmanı, İstanbul'a Şubat ayının ilk günlerinde kar beklendiğini dile getiriyor. 31 Ocak akşamı İstanbul'da birkaç ilçeye sulu kar yağışı beklendiğini kaydeden uzmanlar Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimalinin çok yüksek olduğunu duyurdu.

Uzun vadeli tahminlerde Mart ayının ortalamadan daha kurak geçeceğini belirten uzmanlar, barajlardaki su seviyesinin, Şubat ayındaki yağışlarla birlikte yükselmeye başlayacağını ancak bunun yeterli olmayacağını vurgulayarak su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yıllık grafiklerde ortalama yağışların çok altında olduğumuz bilinirken önümüzdeki aylarda yüksek miktarda yağış alsak dahi kuraklığa karşı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği konusunda bütün uzmanlar hemfikir.

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