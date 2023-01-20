KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023? | 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023? | 2022-2023 Eğitim yılında ilk dönemin geride kalmasının ardından karne heyecanı da başladı. Yeni sistemle birlikte öğrenciler ilk dönem 14-18 Kasım tarihleri arasında bir ara tatil yaparken dönemin sona ermesiyle birlikte Sömestr tatiline merhaba diyecek. Peki karneler saat kaçta verilecek? 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Detaylar haberimizde...

🔥 TRANSFER AN MESELESİ! KANARYA'YA 3 GENÇ YILDIZ

1. DÖNEM KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

İlk dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, 1. dönem karnelerini 20 Ocak Pazartesi günü alacak. Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında verilmesi beklenen karnelerin veriliş saatleri okuldan okula farklılık gösteriyor.

Sabahçı ve öğlenci sistemi olan okullarda ise sabahçı öğrencilerin 09.00-10.00 arasında öğlenci öğrencilerin 11.00-13.00 arasında alması bekleniyor.

OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, AÇILACAK?

20 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 3 Şubat Pazartesi günü açılacak. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

MEB 2023 TAKVİMİ VE TATİLLER

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlamasının ardından 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.