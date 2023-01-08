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15 TATİL NE ZAMAN 2023? | Yarıyıl, sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? - MEB 2023 takvimi

15 tatil için gün sayan öğrenciler Ocak ayının gelişiyle birlikte araştırmalara başladı. 2023 yılında yarıyılın hangi tarihte başlayıp biteceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimle netleşen tatil zamanları, sömestr ve yaz tatili tarihlerini haberimizde derledik. İşte 15 tatil ne zaman, yarıyıl, sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? sorularının cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:31
15 TATİL NE ZAMAN 2023? | Yarıyıl, sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? - MEB 2023 takvimi

15 TATİL NE ZAMAN 2023? | Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmenin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. 2023 yılına girilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim dönemi takviminde yer alan tatil günleri araştırılmaya başlanırken 15 tatil ne zaman, yarıyıl, sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? soruları da en sık aratılanlar listesine girdi. İşte 2023 MEB takvimi ve tatil tarihleri...

15 TATİL NE ZAMAN, YARIYIL, SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Öte yandan okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, AÇILACAK?

20 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 3 Şubat Pazartesi günü açılacak. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

MEB 2023 TAKVİMİ VE TATİLLER

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlamasının ardından 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

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