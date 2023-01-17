SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Sakarya'da kura çekilişleri devam ediyor. Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı'da yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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SAKARYA ARİFİYE HENDEK FERİZLİ KOCAALİ TARAKLI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

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SAKARYA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Sakarya Merkez: 1760 konut

Arifiye: 120 konut

Ferizli: 250 konut

Hendek: 220 konut

Kocaali: 300 konut

Taraklı: 100 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ADANA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN