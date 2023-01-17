Haberler Haberler SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Sakarya'da devam ediyor. 16-17 Ocak'ta Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı'da yapılan 990 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Adana TOKİ kura çekiliş sonuçları, TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 08:20
SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Sakarya'da kura çekilişleri devam ediyor. Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı'da yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SAKARYA ARİFİYE HENDEK FERİZLİ KOCAALİ TARAKLI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUCU e-DEVLET'TEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SAKARYA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Sakarya Merkez: 1760 konut
  • Arifiye: 120 konut
  • Ferizli: 250 konut
  • Hendek: 220 konut
  • Kocaali: 300 konut
  • Taraklı: 100 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ADANA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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