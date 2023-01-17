BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR? | 2023 bedelli askerlik nerelerde yapılıyor?

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR? | Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulama olan bedelli askerlikte kura sonucu bekleyenler için geri sayım devam ediyor. Ülkemizde 14 ilde yapılabilen bedelli askerlik hakkında arama motorlarında araştırılan 2023 bedelli askerlik nerelerde yapılıyor? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 BEDELLİ ASKERLİK NERELERDE YAPILIYOR?

BURDUR

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

SİVAS

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

MANİSA

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

ANTALYA

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

TOKAT

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

AMASYA

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

ERZİNCAN

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı

ÇANAKKALE (EZİNE)

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

ÇANAKKALE

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

AYDIN

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

BİLECİK

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

İZMİR (SEFERİHİSAR)

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı

İZMİR (BORNOVA)

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

AMASYA

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

BEDELLİ ASKERLİK CELP YERİ SORGULAMA

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://MSB.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ 2023

2023 yılında Bedelli askerlik celp tarihleri 2 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlayacak. Sevkler Aralık ayına kadar devam edecek ve 11 ayrı dönemde sevk, celp işlemleri yapılacak. Tarihler ise şöyle;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.