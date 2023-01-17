BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR? | 2023 bedelli askerlik nerelerde yapılıyor?

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR? | Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulama olan bedelli askerlikte kura sonucu bekleyenler için geri sayım devam ediyor. Ülkemizde 14 ilde yapılabilen bedelli askerlik hakkında arama motorlarında araştırılan 2023 bedelli askerlik nerelerde yapılıyor? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
2023 BEDELLİ ASKERLİK NERELERDE YAPILIYOR?
BURDUR
58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı
SİVAS
5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
MANİSA
1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
ANTALYA
3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
TOKAT
48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı
AMASYA
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
ERZİNCAN
59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı
ÇANAKKALE (EZİNE)
3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı
ÇANAKKALE
116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
AYDIN
1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı
BİLECİK
9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
İZMİR (SEFERİHİSAR)
Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı
İZMİR (BORNOVA)
10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
AMASYA
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
BEDELLİ ASKERLİK CELP YERİ SORGULAMA
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
- Yükümlü Sevk Tarihleri
- Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
- Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
- Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023
- Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://MSB.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ 2023
2023 yılında Bedelli askerlik celp tarihleri 2 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlayacak. Sevkler Aralık ayına kadar devam edecek ve 11 ayrı dönemde sevk, celp işlemleri yapılacak. Tarihler ise şöyle;
- 02 Şubat 2023
- 02 Mart 2023
- 06 Nisan 2023
- 04 Mayıs 2023
- 31 Mayıs 2023
- 06 Temmuz 2023
- 10 Ağustos 2023
- 07 Eylül 2023
- 05 Ekim 2023
- 09 Kasım 2023
- 07 Aralık 2023
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.
Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.
Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.