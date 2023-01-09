Haberler Haberler Kabine toplanıyor: EYT'nin meclise girmesi, sözleşmeliye kadro tarihi, 7. yargı paketi... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

Kabine toplanıyor: EYT'nin meclise girmesi, sözleşmeliye kadro tarihi, 7. yargı paketi... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve kadro bekleyen sözleşmelilerin heyecanla beklediği yılın ilk Kabine Toplantısı için tarih belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği toplantıda enflasyonla mücadele, dış politika ve 7. yargı paketinin yanı sıra EYT düzenlemesinin meclise gireceği tarih ile sözleşmelerin ne zaman kadroya alınacağı da görüşülecek. Yoğun gündeme sahip Kabine için arama motorlarında Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:00
Kabine toplanıyor: EYT'nin meclise girmesi, sözleşmeliye kadro tarihi, 7. yargı paketi... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

2023'ün ilk Kabine Toplantısı için tarih verildi. EYT ve sözleşmelilerin çıkacak kararları heyecanla beklediği toplantının ana gündem maddesini tarihler oluştururken yaklaşık 2 milyondan fazla EYT'li, düzenlemenin meclise ne zaman gireceğini merak ediyor. Sözleşmeli çalışanlar da kadro için net bir tarih beklerken arama motorlarında Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu? soruları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni yılın ilk kabine toplantısı için tarih verildi. Kabine toplantısı 9 Ocak 2023 Pazartesi günü, Başkan Recep Tayiyp Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Ana gündem konuları EYT, sözleşmeliye kadro ve 7. yargı paketi olan Kabine Toplantısı'nda bu konuların yanı sıra enflasyonla mücadele, dış politika, terörle mücadele ve yıl içinde çizilecek ekonomi rotasının belirlenmesi gibi maddeler de yer alıyor.

'ÇAT KAPI HACİZ' TARİH OLUYOR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

EYT NE ZAMAN MECLİSE GİRECEK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde. Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

SÖZLEŞMELİLERE KADRODA SON ADIMLAR

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

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