Milli maç öncesi Romanya'da Arda Güler övgüsü!

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Real Madrid forması giyen Arda Güler gündem olmaya devam ediyor. Milli yıldızın Elche'ye attığı muhteşem gol, Rumen basınında da gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 10:35
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya milli futbolcu Arda Güler damga vurdu.Yıldız futbolcu, kendi sahasından attığı muhteşem golle dünya çapında gündem oldu.

Arda'nın harika golü, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki rakibimiz Romanya'da da büyük ses getirdi.

Rumen basınından Prosport; Arda Güler'in Elche'ye attığı golü, Gheorghe Hagi'nin Real Madrid forması giyerken Osasuna'ya attığı gole benzeterek, "Dünyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler, Türkiye–Romanya maçı öncesinde Real Madrid formasıyla orta sahadan, adeta Gică Hagi tarzı bir gole imza attı" ifadeleriyle manşete taşıdı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
