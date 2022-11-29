ADAY MEMURLUK NEDİR? | 2022 Aday memurluk süresi ne kadar, maaşı ne kadar? - Aday memur tayin isteyebilir mi?

Yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği sözleşmeli personele kadro için frtaylar netleşti. Çalışma ve Ssoyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çalışmalarda sona gelindiğini duyurmasının ardından yapılan Kabine Toplantısı'nda, yapılan düzenlemeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin detayları kamuoyu ile paylaşan Başkan Erdoğan, kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellerin aday memur olarak memuriyete geçiş yapabileceğini belirtti. Bunun üzerine Aday memurluk nedir? 2022 Aday memurluk süresi ne kadar, maaşı ne kadar? Aday memur tayin isteyebilir mi? soruları da en sık aratılanlar listesinde yerlerini aldı. İşte detaylar...

ADAY MEMURLUK NEDİR?

Devlet memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir. Burada belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitimler tüm memurlar için geçerlidir.

Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte bu eğitimlerin, azami minimum sürelerini şu şekildedir:

Temel Eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.

Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.

2022 ADAY MEMURLUK SÜRESİ NE KADAR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hüküm uyarınca aday devlet memurluk süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.

ADAY MEMUR TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde; "...Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre asaleti tasdik olmayan memurların başka kurumlara nakli mümkün değildir.

Ancak, uygulamaya esas görüşler veren mülga Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bu hükmü yumuşatmıştır. Başkanlık verdiği görüşte; özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklere ait giriş sınavını kazanan aday memurun bu madde hükmü kapsamına girmediğini belirtmiştir. Buna göre bir aday memur eğer başka bir kamu kurumundaki müfettiş, uzman, denetmen kontrolör yardımcılığı gibi bir kadroya atanmaya hak kazanması halinde naklen geçebilir. Ayrıca, KPSS sonuçlarına göre yerleştirmeyi de bu kapsamda değerlendirmektedir.

Diğer taraftan bu hüküm 657 sayılı Kanun'a tâbi kadrolar arasındaki geçişler için söz konusudur. Farklı personel kanunlarına tâbi kadrolar arasında bu hükmün geçerliliği yoktur. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda aday memur olarak çalışan biri 399 sayılı KHK'ya tâbi bir KİT'teki sözleşmeli pozisyona istifa ederek geçebilir. Yine bu memur KPSS sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'na yerleşmişse adaylık durumu nakline engel teşkil etmez.

ADAY MEMUR EŞ DURUMUNDAN TAYİH İSTEYEBİLİR Mİ?

Devlet memurlarının aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Kanunun 72. maddesi ile bu madde gereğince yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve kurumların yürürlüğe koyduğu özel yönetmeliklerinde yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 72. maddesi, aile birliğinin sağlanması için aynı kurum içinde yer değişikliği imkanı veya kurum değiştirme imkanını sunmuştur. Ayrıca bir üçüncü seçenek olarak da atanma talep edilen ilin durumuna göre hiç aylık ödenmeyerek veya kısmi aylık ödenerek izin imkanı getirmiştir. Ancak bu seçeneklerden yararlanabilmek için genel şart eşlerden her ikisinin de memur olmasıdır. Yani kanun, eşi memur olmayana bu imkanı sunmamış, memurlar için de aday memur veya asli memur ayrımı yapmamıştır.