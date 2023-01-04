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SON DAKİKA MEMUR MAAŞI 2023 | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? - Kalem kalem zamlı memur maaşları

Memur zamları için geri sayım devam ediyor. 3 OCak Salı günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur zammında enflasyon payı netlik kazanacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamda enflasyonun yanı sıra maaşlara refah payı da eklenirken bu yıl yapılacak ilk zamda da memur maaşlarında refah payı sıklıkla gündeme geldi. Peki En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem zamlı memur maaşları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 15:02 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 15:20
SON DAKİKA MEMUR MAAŞI 2023 | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? - Kalem kalem zamlı memur maaşları

SON DAKİKA MEMUR MAAŞI 2023 | Memur maaş zamları için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık memur maaşları belirlendi. Refah payının da eklendiği memur maaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazandı. Ocak ayından itibaren geçerli olacak memur zamları hakkında arama motorlarında En düşük memur maaşı ne kadar oldu? sorusu ve kalem kalem zamlı memur maaşları araştırılıyor. İşte 2023 memur zamlarına ilişkin tüm detaylar...

KALEM KALEM ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulandı. Memurlar için olası zam senaryoları ise şöyle...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni programında maaş artış oranını yüzde 30 olarak açıkladı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 3.500 TL
Zamlı maaş: 5.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ) 4.687 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 6.514 TL

SSK (2000 SONRASI) 3.500 TL
Zamlı maaş: 5500 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) 3.500 TL
Zamlı maaş: 5550 TL

BAĞ-KUR (TARIM) 3.500 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 4.550 TL

Müsteşar (1/1): 21,900 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 28.470 TL

Genel müdür (1/1): 19,359 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 25.166 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4): 7,476 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 9,345 TL

Memur (Lisans - 4/1): 6,009 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 7,811 TL

Öğretmen (1/4): 7,476 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 9,718 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4): 12,687 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 16,493 TL

Başkomiser (1/4) : 7,617 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 9,902 TL

Polis memuru (1/4): 7,617 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 9,521 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): 7,266 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 9,945 TL

Mühendis (1/4): 9,114 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 11,848

Teknisyen (Lise -1/4): 6,343 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 8,245 TL

Pratisyen hekim (1/4) 13,452 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 17,487 TL

Profesör (1/4): 15,601 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 20,281 TL

Avukat (1/4): 7,476 TL
Yüzde 30 zamlı maaş: 9,718 TL

Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir.

Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.

2022'DE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Ocak 2022 döneminde en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girdi. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olduğu ortamda sosyal refah düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.

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