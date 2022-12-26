2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yılda yapılacak emekli maaş zammı, asgari ücretin belli olmasıyla birlikte netleşiyor. Asgari ücrete yapılacak zammın yanı sıra emekli maaşlarına yapılacak zam da gündemi oluşturan konular arasında. Milyonlarca emekli, yeni yılda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, asgari ücrete yüzde 54.66'lık zammın ardından emeklilerin yeni yıl zammı da 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Emekli aylığı çok düşük olan 500 bine yakın Bağ-Kur'luya nefes aldıracak düzenlemeler de yapılacak.

YENİ YILDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bugün itibariyle 3500 lira olan en düşük (taban) emekli aylığı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Büyük çoğunluğu Bağ-Kur'lu olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi en düşük tutardan emekli aylığı alıyor. En düşük emekli aylığında 5 bin lira tutarı en güçlü seçenek olarak masada duruyor.