CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Okullar ne zaman tatil? 2026 MEB takvimi: İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman tatil? 2026 MEB takvimi: İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman tatil?" sorusuna yanıt arıyor. MEB 2025-2026 takvimine göre 2. ara tatil Mart ayında başlıyor. Peki, ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ilkokul, ortaokul ve liseler için güncel tatil tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 08:57
Okullar ne zaman tatil? 2026 MEB takvimi: İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte 2. ara tatil tarihleri ve Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu oldu. MEB'in açıkladığı akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili Mart ayının son haftasında başlayacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte yaklaşık 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki, Okullar ne zaman tatil?

İKİNCİ ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞİYOR MU?

MEB takvimine göre bu yıl ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. 2026 Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, ara tatilin son gününün bayramın ilk günüyle çakışması anlamına geliyor. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla resmen sona erecek. Yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili bu tarihten itibaren başlayacak.

2026 RESMİ TATİLLER

  • 19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
  • 20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
  • 21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
  • 22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi
  • 27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
  • 28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
  • 29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
  • 30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • 31 Aralık Yılbaşı gecesi

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Asensio fırtınası!
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde: Trump'tan Hürmüz tehdidi | Netanyahu'nun kardeşi öldü iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın ardından Fırtına'nın yıldızına büyük övgü!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından Fırtına'nın yıldızına büyük övgü! Maçın ardından Fırtına'nın yıldızına büyük övgü! 08:35
RAMS Park'ta Avrupa gecesi! RAMS Park'ta Avrupa gecesi! 08:19
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! 00:20
Daha Eski
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 00:20
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 00:20
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:20
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:20
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 00:20