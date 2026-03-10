Okullar ne zaman tatil? 2026 MEB takvimi: İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte 2. ara tatil tarihleri ve Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu oldu. MEB'in açıkladığı akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili Mart ayının son haftasında başlayacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte yaklaşık 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki, Okullar ne zaman tatil?

İKİNCİ ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞİYOR MU?

MEB takvimine göre bu yıl ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. 2026 Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, ara tatilin son gününün bayramın ilk günüyle çakışması anlamına geliyor. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla resmen sona erecek. Yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili bu tarihten itibaren başlayacak.

2026 RESMİ TATİLLER

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi