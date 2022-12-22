SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU | 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? - Yeni asgari ücret zammı kaç TL, yüzde kaç?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU | Başkan Erdoğan Ankara'da yaptığı konuşmada asgari ücreti 8.500 TL olarak açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Böylece 2023'te asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 54,5 oldu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında tarafların ortak bir karara varamadığının altını çizdi. Taraflar arasında makul bir rakam üzerinde anlaşma sağlanması için samimi bir gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, açıkladığı rakamın genel ekonomik görünümle uyumlu olduğunu belirtti.

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