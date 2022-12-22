Haberler Haberler SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU | 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? - Yeni asgari ücret zammı kaç TL, yüzde kaç?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU | 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? - Yeni asgari ücret zammı kaç TL, yüzde kaç?

2023 asgari ücret zammı belli oldu. Milyonların beklediği asgari ücret haberimi kamuoyuna duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak duyurdu. 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldığını ve yeni asgari ücret zammının ne kadar olduğunu araştıran vatandaşlar için tüm detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 12:36 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 12:50
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU | 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? - Yeni asgari ücret zammı kaç TL, yüzde kaç?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU | Başkan Erdoğan Ankara'da yaptığı konuşmada asgari ücreti 8.500 TL olarak açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Böylece 2023'te asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 54,5 oldu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında tarafların ortak bir karara varamadığının altını çizdi. Taraflar arasında makul bir rakam üzerinde anlaşma sağlanması için samimi bir gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, açıkladığı rakamın genel ekonomik görünümle uyumlu olduğunu belirtti.

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