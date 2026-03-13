Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı: Yağmur, kar, fırtına...

Mart ayının ortasına gelinmesiyle birlikte bahar güneşine aldanan vatandaşları bu hafta sonu oldukça sert bir hava tablosu bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, yurdun büyük bir bölümü yağışlı ve soğuk hava kütlesinin etkisi altına giriyor. 14 Mart Cumartesi günü Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde başlayacak kar yağışları, Pazar günü itibarıyla İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kısımlarına kadar yayılacak. Akdeniz kıyı şeridinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtına riski, deniz ulaşımından tarımsal faaliyetlere kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebilir Berdül'acüz soğuklarının (diğer adıyla Kocakarı Soğukları) termometreleri sıfırın altına çekeceği bu süreçte, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. İşte MGM'nin il il yayımladığı, hafta sonu planlarını değiştirecek o ayrıntılı tahminler...

HAFTA SONU YAĞMUR, KAR VE FIRTINA BİR ARADA

MGM'nin paylaştığı haritalara göre, hafta sonu Türkiye iki farklı hava sisteminin etkisi altında kalacak. Batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü görülse de, İç ve Doğu bölgelerde yağışlar hayatı etkileyecek. İşte detaylı hafta sonu raporu:

14 Mart Cumartesi: Hafta sonunun ilk günü, yağışlı sistem Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda etkisini artırıyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görülürken, Güneydoğu'da kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Ege ise parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

15 Mart Pazar: Pazar günü yağışlı hava etkisini iyice genişletiyor. Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun genelinde sağanak yağışlar hakim olurken, Akdeniz'in doğusunda (Adana, Hatay civarı) gök gürültülü sağanak yağış riski bulunuyor. Doğu Anadolu'da kar yağışları etkisini sürdürürken, Karadeniz'in iç kesimlerinde de karla karışık yağmur görülebilir.

KOCAKARI SOĞUKLARI ETKİLİ OLACAK

Halk takviminde Berdül'acüz olarak bilinen soğukların etkisi, termometrelerde de hissedilecek. İstanbul ve İzmir civarında sıcaklıklar 13-16°C bandında seyrederken, sert rüzgarlar hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. Erzurum, Van ve Hakkari çevresinde gece sıcaklıkları -7°C ile -12°C arasına kadar gerileyerek kuvvetli buzlanma ve don olayına neden olacak. Ankara ve çevresinde ise gündüz 10-12°C olan sıcaklıklar, gece saatlerinde 0°C ve altına düşecek.

14-15 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonu gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izlerken, sıcaklıklar Mart ayı normallerinde tutunmaya çalışacak. Cumartesi günü daha stabil bir hava beklenirken, Pazar günü hafif yağış geçişleri ihtimali masada bulunuyor.

14 Mart Cumartesi: Parçalı Bulutlu En düşük 6°C, en yüksek 12°C | Sabah saatlerinde %92'ye kadar çıkan yüksek nem oranı, puslu bir havaya neden olabilir. Gün içinde termometreler 12 dereceyi görse de, 18 km/sa hızla esecek rüzgar serinliği artıracaktır.

15 Mart Pazar: Hafif Sağanak Yağışlı En düşük 7°C, en yüksek 13°C | Sıcaklık 1 derece yükselerek 13 dereceye çıksa da, akşam saatlerine doğru yer yer hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir.

14-15 MART ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da hafta sonu boyunca sıcaklıklar gündüz stabil kalsa da, gökyüzündeki hareketlilik devam edecek. Özellikle Pazar günü Başkent genelinde bulutlanma artacak.

14 Mart Cumartesi: Az Bulutlu En düşük 1°C, en yüksek 15°C | Cumartesi günü Ankara'da az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15 dereceye kadar çıksa da, gece saatlerinde sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesi "Kocakarı Soğukları" etkisinin geceleri hissedilmeye devam edeceğini gösteriyor. Sabah saatlerindeki %71'lik nem oranı yer yer puslu bir havaya neden olabilir.

15 Mart Pazar: Çok Bulutlu En düşük 1°C, en yüksek 15°C | Pazar günü ise güneş yerini tamamen bulutlara bırakacak. Sıcaklık yine 15 derece civarında seyretse de, kapalı hava ve azalan güneş etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Rüzgarın hız kesmesiyle birlikte durgun ama serin bir pazar günü Başkentlileri bekliyor. Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi ise Ankara için yağış sinyalleri şimdiden verilmiş durumda.

14-15 MART İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Şehir genelinde bahar güneşinin ısıttığı, ancak yüksek nem ve hafif rüzgarların dengelediği bir hava hakim olacak.

14 Mart Cumartesi: Parçalı Bulutlu En düşük 6°C, en yüksek 17°C | Cumartesi günü İzmir'de sıcaklıklar 17 dereceye kadar yükselecek. %92'ye ulaşan nem oranıyla birlikte sabah saatlerinde puslu bir hava görülebilir ancak öğle saatlerinden itibaren güneş yüzünü daha net gösterecek. Hafif esen rüzgar, sahil şeridinde keyifli bir yürüyüş havası sunacak.

15 Mart Pazar: Parçalı Bulutlu En düşük 5°C, en yüksek 16°C | Pazar günü ise sıcaklıkta 1 derecelik hafif bir düşüş yaşanarak 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının %96'ya kadar çıkacak olması, havanın kapalı hissedilmesine neden olabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek.