MSÜ sınav sonuçları ne zaman 2026? ÖSYM MSÜ sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim almak isteyen adayların katıldığı 2026 MSÜ sınav maratonu, 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılan oturumla tamamlandı. Başvuru süreci Ocak ayında başlayan ve geç başvuru günü olan 3 Şubat dahil olmak üzere yoğun bir katılımla gerçekleşen sınavın ardından, gözler ÖSYM'nin değerlendirme sürecine çevrildi. Adaylar, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla puan hesaplamalarına başlasa da, resmi sonuçların açıklanacağı tarih heyecanı ikiye katlıyor. ÖSYM, 2026 sınav takviminde MSÜ sonuçları için Mart ayının son haftasını işaret etti. İşte askeri öğrenci adaylarının kaderini belirleyecek olan o kritik tarih ve sonuç sorgulama işlemlerine dair bilinmesi gerekenler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre, 1 Mart'ta yapılan 2026-MSÜ sınavının sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM, genellikle sonuçları sabah saat 10.00 itibarıyla erişime açmaktadır. Ancak MSÜ sınav sonuç ilanının saatine ilişkin resmi açıklama yapılmamış olup gün içindeki yoğunluğa göre saatlerde değişiklik yaşanabilir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu kapsamda, adaylar sınav sonuçlarını şu adımları takip ederek öğrenebilir:

sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın. 2026-MSÜ Sınav Sonuçları sekmesine tıklayın. T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yaparak puan kartınıza ulaşın.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2026?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 yılı tercih takvimi, sınav sonuçlarının açıklanacağı 26 Mart tarihinden kısa bir süre sonra başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tercih işlemleri, genellikle sınav sonuçları açıklandıktan sonra, Nisan ayı içerisinde başlar. Bu yıl da Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday tercih işlemlerinin 30 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Bu süreçte adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tercih işlemlerinin ÖSYM üzerinden değil, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacağıdır. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini sisteme kaydetmeyen adaylar, sınav puanları ne kadar yüksek olursa olsun 2. seçim aşamalarına (mülakat ve fiziki yeterlilik testleri) çağrılmayacaktır.