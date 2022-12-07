İSKİ SU KESİNTİSİ – 7 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 7 Aralık Çarşamba 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

7 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BAĞCILAR

MERKEZ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-12-07 03:04:32.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ

MECİDİYE MAH,ORTAKÖY MAH,KURUÇEŞME MAH,ARNAVUTKÖY MAH,BEBEK MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2022-12-06 10:01:04.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

TARABYA MAH,YENİKÖY MAH,İSTİNYE MAH,RUMELİHİSARI MAH,BALTALİMANI MAH,EMİRGAN MAH,KİREÇBURNU MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2022-12-06 10:01:04.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.