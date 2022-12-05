RONALDO AL-NASR'A TRANSFER OLDU | Al Nasr nerenin takımı? Al Nasr hangi ilde?

Dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip Cristiano Ronaldo'nun, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından Al Nassr ile anlaştı. Portekizli yıldız oyuncunun kulüple 2,5 yıllık anlaşma imzaladığı öğrenilirken İspanyol gazetesi Marca'nın iddiasının ardından arama motorlarında Al Nasr nerenin takımı? Al Nasr hangi ülkede, hangi ilde? soruları da en çok aratılanlar listesine girdi. İşte tüm merak edilenler...
AL NASR NERENİN TAKIMI? AL NASR HANGİ ÜLKEDE, HANGİ İLDE?
Arapça'da kelime anlamı Zafer olan Naşr kelimesinden türetilen futbol kulübü Al-Nassr FC, 1955 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulmuştur. Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde mücadele etmektedir. Maçlarını 71,000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'nda oynamaktadır.
AL NASSR BAŞARILARI
ULUSAL BAŞARILAR:
Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî
Şampiyon (9) : 1975, 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 2014, 2015, 2019
Runners-up (6) : 1977, 1978, 1979, 1991, 2001, 2020
SUUDİ ARABİSTAN KRAL KUPASI
Şampiyon (6) : 1974, 1976, 1981, 1986, 1987, 1990
İkinci (7) : 1967, 1972, 1973, 1989, 2012, 2015, 2016
ASYA
AFC Şampiyonlar Ligi
Şampiyon (0) :
İkinci (1) : 1995
ASYA KUPA GALİPLERİ KUPASI
Şampiyon (1) : 1998
İkinci (1) : 1992
ASYA SÜPER KUPASI
Şampiyon (1) : 1998
İkinci (0) :