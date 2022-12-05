RONALDO AL-NASR'A TRANSFER OLDU | Al Nasr nerenin takımı? Al Nasr hangi ilde?

Dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip Cristiano Ronaldo'nun, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından Al Nassr ile anlaştı. Portekizli yıldız oyuncunun kulüple 2,5 yıllık anlaşma imzaladığı öğrenilirken İspanyol gazetesi Marca'nın iddiasının ardından arama motorlarında Al Nasr nerenin takımı? Al Nasr hangi ülkede, hangi ilde? soruları da en çok aratılanlar listesine girdi. İşte tüm merak edilenler...

AL NASR NERENİN TAKIMI? AL NASR HANGİ ÜLKEDE, HANGİ İLDE?

Arapça'da kelime anlamı Zafer olan Naşr kelimesinden türetilen futbol kulübü Al-Nassr FC, 1955 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulmuştur. Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde mücadele etmektedir. Maçlarını 71,000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'nda oynamaktadır.

AL NASSR BAŞARILARI

ULUSAL BAŞARILAR:

Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî

Şampiyon (9) : 1975, 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 2014, 2015, 2019

Runners-up (6) : 1977, 1978, 1979, 1991, 2001, 2020

SUUDİ ARABİSTAN KRAL KUPASI

Şampiyon (6) : 1974, 1976, 1981, 1986, 1987, 1990

İkinci (7) : 1967, 1972, 1973, 1989, 2012, 2015, 2016

ASYA

AFC Şampiyonlar Ligi

Şampiyon (0) :

İkinci (1) : 1995

ASYA KUPA GALİPLERİ KUPASI

Şampiyon (1) : 1998

İkinci (1) : 1992

ASYA SÜPER KUPASI

Şampiyon (1) : 1998

İkinci (0) :