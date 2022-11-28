Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekildi? 28 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekildi? 28 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 57 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 21:38
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekildi? 28 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 28 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

İşte 28 Kasım Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

28 KASIM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Kasım Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

28 KASIM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

13 - 28 - 34 - 67 - 77 - 81 Joker: 36 SüperStar: 71

👉 Sayısal Loto 28 Kasım Cumartesi sonucu için TIKLA

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