Haberler Haberler UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ | Uzman ve başöğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ | Uzman ve başöğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Türkiye genelinde uygulanacak olan sınav için heyecan dorukta. Peki, Uzman ve başöğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:53 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:00
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ | Uzman ve başöğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik sınavına başvuran öğretmenlerin sınav giriş belgelerini ne zaman erişime açacak? Öğretmenlik Kariyer Basamakları projesi kapsamında yapılacak olan sınav için geri sayım başladı. Ünvan ve maaş gibi birçok etkenin sınavdaki başarı durumuna göre değişeceği Uzman ve Başöğretmen sınavında detaylar merak ediliyor. Peki, Uzman ve başöğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BELGESİ SORGULAMA EKRANI - TIKLA

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.


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