OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! FİYATLAR DÜŞECEK | ÖTV indirimi olacak mı? Fiyatlar nasıl değişecek? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi

Uzun zamandır beklenen ÖTV indirimine ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Sıfır otomobillerde pandeminin de etkisiyle yükselişi durdurulamayan fiyatların düşmesi için ÖTV indirimi beklenirken Bakan Nebati, ÖTV indiriminin henüz gündemde olmadığını ancak ÖTV matrahlarında değişiklik yapılacağını kaydetti. Peki ÖTV mahrahlarında düzenleme araç fiyatlarına nasıl yansıyacak. İşte sıfır araçlarda ÖTV indirimine ilişkin tüm merak edilenler...

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV matrahlarının düşük kalması nedeniyle yüzde 80 ÖTV altında pek bir otomobil kalmamış olması nedeniyle yeni bir matrah güncellemesi yapılabileceği ve hatta ÖTV indirimi olabileceği yönünde beklentilere ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, beklentilerin aksine bir ÖTV indirimi planlamadıklarını ancak matrahları artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Otomobilde en son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapılmıştı.

O dönem yapılan değişiklik ile, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV dilimleri de sisteme eklenmiş ve bazı oranlar için matrah değerleri yükseltilmişti. Böylece, değişiklik öncesinde yüzde 80 ÖTV diliminin alt sınırında yer alan modellerin bazıları, yüzde 10 kadar fiyat indirimi yaşayarak yüzde 70 ve yüzde 60 ÖTV dilimine geçmişti.

ÖTV MAHTRAHI NEDİR?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır. Özellikle otomobillerde ÖTV hesaplanmasında kullanılan bu yapı farklı alanlarda da kullanılır. Günümüzde yapılan kanun kapsamında araçların fiyatları üzerinden yüzde ile birlikte vergi hesaplaması yapılır. Aracınız hangi matraha giriyorsa ÖTV oranı da ona göre hesaplanır.

ÖTV MAHRAH İNDİRİMİ OTOMOBİL FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Mevcut ÖTV sisteminde, 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, otomobillerden alınan ÖTV'nin genel bütçedeki payı 2021'de yüzde 4.7 oranında gerçekleşirken, 2022 sonunda ise bu oranın yüzde 5.6'ya çıkması bekleniyor.

Motor silindir hacmi 1600 cc'nin altındaki otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlarda yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL'yi aşıp, 175 bin TL'yi aşmayanlar 60, 175 bin TL'yi aşıp, 200 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 70, 200 bin liranın üzerindeki otomobillerde ise yüzde 80 vergi uygulanıyor.

SIFIR ARABALARDA ÖTV İNDİRİMİ

Son 1 yılda pandeminin de etkisiyle otomobil fiyatları son derece hızlı arttı ve 200 bin liranın altında neredeyse hiç araç kalmadığı için ÖTV oranları da yüzde 80'i buldu. Bu nedenle ÖTV matrah güncellenmesi veya bazı araçlarda sıfırlanmasının değerlendirildiği konuşuluyor.

ÖTV matrah oranlarına en son Ocak 2022 tarihinde bir düzenleme gelmişti. Buna göre ÖTV Matrahı vergisiz fiyat için;