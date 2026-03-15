Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kadir Gecesi ne zaman 2026? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Diyanet takvimi

Kadir Gecesi ne zaman 2026? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Diyanet takvimi

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken, Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi yeniden gündeme geldi. "Bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hangi tarihe denk geldiği, milyonlarca kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim doğrultusunda, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve duaların kabul olduğuna inanılan bu özel gece için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar ise "Kadir Gecesi ne zaman 2026?" ve "Bugün Kadir Gecesi mi?" sorularına yanıt bulmak için takvim bilgilerini yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Kadir Gecesi ne zaman 2026? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Diyanet takvimi

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Müslümanlar aynı soruyu araştırıyor: Kadir Gecesi ne zaman? İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman dilimi olarak kabul ediliyor ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade ediliyor. Her yıl olduğu gibi 2026'da da milyonlarca kişi bu özel gecenin tarihini merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği ve "Bugün Kadir Gecesi mi?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

Kadir Gecesi ne zaman 2026? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Diyanet takvimi

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 dini takvimine göre, Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu tarih dikkate alındığında, Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü olacak.

Kadir Gecesi ne zaman 2026? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Diyanet takvimi

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

"Değer, kudret, yücelik ve hüküm" gibi anlamlar taşıyan Kadir Gecesi, İslam inancında son derece özel bir konuma sahiptir. Bu mübarek gece, insanlığa yol gösterici olarak kabul edilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başladığı zaman dilimi olarak bilinir.

Kadir Gecesi ne zaman 2026? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Diyanet takvimi

Kur'an'da bu geceye özel olarak yer veren Kadir Suresi de onun önemini açıkça ortaya koyar. Bu yönüyle Kadir Gecesi, Müslümanlar için manevi değeri son derece yüksek, ibadet ve dua ile ihya edilen en kıymetli gecelerden biri olarak kabul edilir.

Kadir Gecesi ne zaman 2026? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Diyanet takvimi

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

İslam inancında Kadir Gecesi, ilahi mesajın insanlığa ulaştığı en önemli anlardan biri olarak kabul edilir. Bu gece, Allah'ın vahyinin Cebrail (a.s) aracılığıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v) ilk kez bildirildiği zaman dilimi olarak bilinir.

Kadir Gecesi ne zaman 2026? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Diyanet takvimi

Bu nedenle Kadir Gecesi, Müslümanlar için hem Kur'an'ın indirilmeye başlanmasının hatırlandığı hem de ibadet ve dualarla manevi olarak değerlendirilen çok kıymetli bir gece olarak görülür.

Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın!
Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 16. gün: Tahran Tel Aviv'e füzeleri ateşledi | "Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara devam edeceğiz"
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
VAR'dan kırmızı kart kararı çıktı!
El Bilal Toure'den göndermeli paylaşım! El Bilal Toure'den göndermeli paylaşım! 00:08
Adnan Duman: "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik." Adnan Duman: "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik." 23:35
"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" 23:18
"Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" 23:16
Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım! Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım! 23:13
"Olaitan ile iyi bir iletişimimiz var" "Olaitan ile iyi bir iletişimimiz var" 23:09
Daha Eski
Volkan Demirel: "Biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik" Volkan Demirel: "Biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik" 23:01
Milliler Avustralya karşısında mağlup Milliler Avustralya karşısında mağlup 22:57
Arne Slot'tan flaş G.Saray sözleri! Arne Slot'tan flaş G.Saray sözleri! 22:46
Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı! Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı! 22:31
Olaitan'dan Sergen Yalçın sözleri! Olaitan'dan Sergen Yalçın sözleri! 22:25
Amed SK sahasında kazandı Amed SK sahasında kazandı 22:25