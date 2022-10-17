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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI (RESİMLİ) İşte Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

TRT'nin dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım'da sevenleriyle buluştu. Tarihsel dizi geçtiğimiz sezon Büyük Selçuklu Uyanış adıyla ekranlara gelmişti. 2. Sezonda Alparslan Büyük Selçuklu ismiyle yayınlanan olan dizinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? İşte Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:22
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI (RESİMLİ) İşte Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezonu start aldı. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik... Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alparslan" adıyla yayınlanıyor.

Dizinin ilk bölümü ise 8 Kasım Salı akşamı izleyici ile buluştu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Alparslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var. Barış Arduç'un partneri rolünde ise Fahriye Evcen'in yer aldığı biliniyor.

Temponun yüksek olacağı Alparslan'da kadroya Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

İşte Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu:

Barış Arduç👇
ALPARSLAN



Fahriye Evcen👇
AKÇA HATUN



Mehmet Özgür👇
NİZAMÜLMÜLK



Yurdaer Okur👇
TUĞRUL BOZAN



Erdinç Gülener👇
ÇAĞRI BEY



Barış Bağcı👇
TUĞRUL BEY



👉 Alparslan Büyük Selçuklu 1. Bölüm İZLE:
https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

FIRAT TOPKUR DA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ve Diriliş Ertuğrul gibi reyting rekorları kıran tarihi dizi projelerinde sergilediği etkileyici performansıyla hayran kitlesini genişleten Fırat Topkorur, yeni bir dönem projesiyle daha ekranlarda boy gösterecek. Haluk Bilginer'e Emmy Töreni'nde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü kazandıran Şahsiyet isimli beyaz perde yapımında da oyunculuk alanındaki kabiliyetlerini gösteren Fırat Topkorur, Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna yerleştirildi.

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