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DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? - DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyurunun ardından DGS'ye ek tercih başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, "DGS ek tercih nasıl yapılır?" ve "DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih ücreti ne kadar?" Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 11:11
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? - DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM, DGS ek tercih başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başvuru kılavuzuyla birlikte taban puanlar ve kontenjan rakamları da belli oldu.

DGS EK TERCİH SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 10 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacak.

📌DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

📌2022 DGS TABAN PUAN VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

📌DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

📌2022 DGS TABAN PUAN VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısına göre yapılacak olan ek tercih başvuru ücreti 30 TL olarak belirlendi.

📌DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

📌2022 DGS TABAN PUAN VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

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