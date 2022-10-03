Haberler Haberler SON DAKİKA: Nobel Tıp Ödülü Svante Paabo'nun oldu!

SON DAKİKA: Nobel Tıp Ödülü Svante Paabo'nun oldu!

Son dakika haberleri... Bilim camiasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Nobel'de bu yıl tıp alanında, İsveçli biyolog Svante Paabo ödüle layık görüldü. Paabo yapılan açıklamaya göre ödülü; insan evrimi ve nesli tükenmiş insansıların genlerine ilişkin keşifleri sebebiyle aldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 14:52 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 14:53
SON DAKİKA: Nobel Tıp Ödülü Svante Paabo'nun oldu!

2022 Nobel Ödüllüleri sahiplerini bulmaya başladı. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen program kapsamında Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Nobel Tıp Ödülü'nün kazananını açıkladı. İsveçli bilim insanı Svante Paabo, "insan evrimi" ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Paabo, modern insan genomu ve soyu tükenmiş olan Neandertaller ile Denisovalıları karşılaştıran ve türler arasında bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalara öncülük etti.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ CUMA GÜNÜ SAHİBİNİ BULACAK

Nobel Ödülleri kapsamında yarın fizik, çarşamba kimya, perşembe edebiyat ve 10 Ekim'de de ekonomi ödülleri açıklanacak. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise cuma günü belli olacak.

ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK'TA

Nobel Ödülleri için 10 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 16 milyon 643 bin TL) sahiplerine teslim edilecek. Nobel Tıp Ödülü, geçtiğimiz yıl insan vücudundaki ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden dolayı David Julius ve Ardem Patapoutian'a verilmişti.

SVANTE PAABO KİMDİR?

20 Nisan 1955'te Stockholm'de dünyaya geldi. Annesi Estonyalı kimayager Karin Paabo tarafından büyütülen Svante'nin babası, 1982 Nobel Tıp Ödülü sahibi Sune Bergström'dür. Uppsala Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Genetik ve evrimsel antropoloji alanlarında çeşitli çalışmaları olan bilim insanı, 2 çocuk babasıdır. 2007 yılında Paabo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesinde yer almıştır.

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