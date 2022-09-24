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KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA | KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir? - A Grubu net sayısına göre puanlar

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Alan Bilgisi sınavının geride kalmasıyla birlikte sınava katılan yüzbinlerce aday atanmak için kaç puan alınması gerektiğini sorguluyor. Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının ardından Alan Bilgisi testine de katılarak A Grubu puanıyla atanmak isteyen adaylar arama motorlarında KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA | KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir? - A Grubu net sayısına göre puanlar konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:00
KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA | KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir? - A Grubu net sayısına göre puanlar

KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA | ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren memur adayları, Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının ardından Alan Bilgisi oturumlarının da tamamlanmasıyla puan hesaplaması yapıyor. Atanmak isteyen adayların arama motorlarında sıklıkla araştırdığı KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte A Grubu net sayısına göre puanlar ve detaylar...

KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA

KPSS Lisans sınavının gerçekleşmesinin ardından puan hesaplamalarında farklı etkenler söz konusudur. Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da çözemediği soruların çokluğu gibi sıralanır. Bu etkenlerin en önemlisi ise standart sapma olarak söylenir. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.

KPSS Lisans sınavında toplam 45 net yapan aday 66,957 puan alırken, 55 net yapan aday 72,596 puan, 65 net yapan aday 77,516 puan, 75 net yapan aday ise 81,716 puan almaktadır.

KPSS A GRUBU ATANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

A grubu kadroların atamasında iki farklı yol izlenir. Atama yapılırken ya sadece KPSS puanı dikkate alınır ya da KPSS'de belli bir puanın üzerindeki adaylar mülakata çağırılır, mülakat sonucuna göre uygun görülen adayların ataması gerçekleştirilir. KPSS, ilk yönteme göre bir seçme sınavı, ikinci yönteme göre ise eleme sınavıdır.

KPSS A Grubu'na kaytılan adayların alması gereken puanlar, atanacakları kuruma göre değişiklik göstermektedir. Taban puanlar kurumdan kuruma değişir. Belirlenen taban puan şartını yakalayan adaylar kurum sınavına çağrılır. Diğerleri ise elenir. Bu yöntemde KPSS bir eleme sınavı niteliği taşır.

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Örneğin; Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı için, KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak şartı konulmuştur. Ancak 80 ve üzeri puan alanlar bu kadroya başvurabilir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 121 puan türünden 91'inin hesaplanmasında kullanılır. Etki oranı ise %10 ile %60 arasında değişmektedir.

A GRUBUNDAN ATANMAK İÇİN HANGİ SINAVLARA GİRİLMELİDİR?

KPSS Lisans sınavına ait 121 adet puan türü vardır. Başvurulacak kadro hangi puan türü ile alım yapıyorsa, o puan türünü etkileyen tüm testlerin çözülmesi gerekir.

Örneğin; KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 oranında etkilidir. KPSSP1 puanının hesaplanması için sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sınavının yapıldığı cumartesi sabah oturumuna katılmak yeterli olur. KPSSP47 puanının hesaplanmasında ise % 10 Genel Yetenek, % 10 Genel Kültür, % 10 Yabancı Dil, % 20 Hukuk, % 20 İktisat, %20 Kamu Yönetimi, % 10 Maliye testi etkili olmaktadır. Dolayısıyla KPSSP47 puan türü ile alım yapılan kadrolara başvurmak isteyen bir adayın ilgili testlerin tamamını çözmesi gerekir.

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KPSS A GRUBU SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS A kadrolarına genelde İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun alınmaktadır. Son yıllarda Mühendislik, Fen – Edebiyat, Tıp, Mimarlık gibi fakültelerin mezunlarına da kadro ayrılmaktadır. Ancak bu kadroların sayısı son derece kısıtlı olduğu için A grubu kadrolar deyince aklımıza ilk olarak İİBF, Hukuk ve SBF geliyor.

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