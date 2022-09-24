Haberler Haberler KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAP ANAHTARI! 2022 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı? | 2022 KPSS soru kitapçığı PDF

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAP ANAHTARI! 2022 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı? | 2022 KPSS soru kitapçığı PDF

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'nin Alan Bilgisi oturumları devam ederken memur olma hayali kuran yüzbinlerce aday, KPSS'de sorulan soruları ve cevaplarını araştırıyor. ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaşmasını bekleyen adaylar arama motorlarında 2022 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı? | 2022 KPSS soru kitapçığı PDF konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:10
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAP ANAHTARI! 2022 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı? | 2022 KPSS soru kitapçığı PDF

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAP ANAHTARI! | Devlet memuru olma hayali kuran yüzbinlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Genel Yetenek - Genel Kültür testinin geride kalmasının ardından Alan Bilgisi sınavı da gerçekleşti. Sınavda ter döken adaylar ve velileri ise cevap anahtarı ve soru kitapçıklarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2022 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2022 Alan Bilgisi sınavı 24 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ve ikinci oturumu 17.15'te sona eren sınavın soru ve cevapları ise henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Soru kitapçığı ile cevap anahtarının sınavdan sonraki gün açıklanması bekleniyor. Resmi makamlarca paylaşıldığında gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başlayacak.

KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik), saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir.

İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu(İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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