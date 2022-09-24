KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK? | 2022 KPSS Alan Bilgisi sınava son giriş saati kaç, ne kadar sürecek?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA? | KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar sınav saatini, kaç soru sorulacağını, ikinci oturumun saat kaçta olacağını ve soru dağılımını araştırıyor. Devlet memuru olmak isteyenlerin katıldığı ve Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı'nın 18 Eylül'de gerçekleşmesinin ardından iki oturumluk Alan Bilgisi sınavı ise 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Peki 2022 KPSS Alan Bilgisi sınava son giriş saati kaç, ne kadar sürecek? İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 24 Eylül 2022 günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 günü saat 14.45'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 günü saat 10.15'te başlayacak.

2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? NE KADAR SÜRECEK?

Saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumunda (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) adaylar, kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen 120 soruyu 150 dakikada çözecek. KPSS Alan Bilgisi oturumlarında sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav süresi 150 dakika (2 saat 30 dakika) olan KPSS alan bilgisi sınavı 1.oturumu saat 12.45'te sona erecek.

Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumunda (Hukuk, İktisat, Maliye) adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika (2 saat 30 dakika) süre verilecek. Sınav saat 17.15'te sona erecek. 150 dakika (2 saat 30 dakika) süre verilecek. Sınav saat 17.15'te sona erecek.

25 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumunda (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada (2 saat 40 dakika) cevaplayacak. Sınav saat 12.55'te sona erecek.

Sınavda uygulanacak testler ve test süresi şu şekilde;