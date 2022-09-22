Haberler Haberler PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Polis Meslek Yüksek Okulu 2022 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Polis Meslek Yüksek Okulu 2022 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis olma hayali ile Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarına giren binlerce aday, yapılan mülakatın sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2500 polis adayı alımı için ön başvurular, 25 Temmuz ile 5 Ağustos arasında alınmıştı. Mülakatın gerçekleşmesinin ardından PMYO mülakat sonuçlarının açıklanması için bekleyiş başladı. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? PMYO mülakat sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte PMYO 2022 sonuç ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:00
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Polis Meslek Yüksek Okulu 2022 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Polis Meslek Yüksek Okulu mülakatına giren adaylar, sonuçlarını araştırıyor. Yapılan sorgularda, PMYO mülakat sonuçları, PMYO mülakat sonuç ekranı, PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi ifadelerle araştırma yapıyor. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? PMYO mülakat sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçen yıl kasım ayının ilk haftası açıklanan PMYO mülakat sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizde yer alacak.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

PMYO mülakat ve fiziki parkur sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

👉PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

70 puan ve üzerinde not alan kişi mülakattan başarılı olabilecektir. Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.

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