Haberler Haberler KOMEK kayıtları başladı mı? 2022 KOMEK kayıt başvuru ekranı - Kayıtlar nereden ve nasıl yapılacak?

KOMEK kayıtları başladı mı? 2022 KOMEK kayıt başvuru ekranı - Kayıtlar nereden ve nasıl yapılacak?

2022 Komek kayıtları başldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (KOMEK) kayıtları için birçok kişi merakla detayları araştırıyor. Özellikle KOMEK kayıtlarının nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, KOMEK başvurusu nasıl yapılır? Dersler ne zaman başlayacak? Başvuru ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:30
KOMEK kayıtları başladı mı? 2022 KOMEK kayıt başvuru ekranı - Kayıtlar nereden ve nasıl yapılacak?

KOMEK 2022-2023 dönemi kurs başvuruları başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu için vatandaşlar detayları merak ediyor. 20 Eylül itibariyle başlayan kayıtların ne zaman sona ereceği de merak edilenler arasında yer alıyor. PEki, KOMEK 2022 başvurusu ne zaman yapılır? ASEM kayıt başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...

2022 KOMEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KOMEK Konya güz dönemi kayıt başvuruları 20 Eylül itibariyle başladı. Kayıtlar 3 Ekim tarihine kadar devam edecek.

KOMEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KOMEK başvuruları, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları internet sitesi üzerinden yapılacak.

KOMEK DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Komek 2022 kursu dersleri 10 Ekimde başlayacak. Dersler 29 Ocak'a kadar güz döneminde sürecek.

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