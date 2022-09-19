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DSİ PERSONEL ALIMI | 2022 Devlet Su İşleri personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Devlet Su İşleri, en az lise mezunu olmak koşuluyla 5 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine Devlet Su İşleri'nde istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2022 Devlet Su İşleri personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. İşte DSİ personel alımı hakkında bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 17:30
DSİ PERSONEL ALIMI | 2022 Devlet Su İşleri personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan ile kendi bünyesinde 5 daimi işçi alınacağını duyuran Devlet Su İşlerinin bu ilanının ardından vatandaşlar arama motorlarında 2022 Devlet Su İşleri personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğü'ne alınacak personel için tüm başvuru detayları ve şartlarını haberimizde derledik.

2022 DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Puantör kadrosuna yapılacak işçi alımlarının 4 tanesi engelli kadrosuna, 1 tanesi de eski hükümlü/terör mağduru kadrosuna, olacak şekilde düzenlendi.

Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online olarak yapabilecek. İŞKUR açık işler sayfasında yer alan başvuru kısmına ilan numarasını yazarak başvuru yapabilecek adaylar için başvuru süreci 19 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladı. Son başvuru tarihi ise 23 Eylül 2022 tarihi olarak duyuruldu.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış

2-T.C. vatandaşı olmak.

3-Askerlikle ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

4-Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Samsun ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini Samsun'a taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. Devlet Su İşleri tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan ilan ile DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğüne personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanda puantör kadrosu için 5 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

7- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10-Açık iş pozisyonları için sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar Noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecektir.
Samsun İş Kurumu tarafından Bölge Müdürlüğüne gönderilen listede bilgileri bulunan başvuru sahiplerinin tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil aday, 4 katı yedek aday kura sonucu belirlenecektir.
Kura çekilişi 30 Eylül 2022 tarihinde 09:00 da DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda (Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:148 İlkadım / SAMSUN) yapılacaktır. Kura çekimini izlemek isteyen adayların ülkemizi etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle mesafeli oturma sistemine ve hijyen kurallarına uyması zorunludur. Kura çekimi sonucunda sınava girmeye hak kazananların listesi DSİ 7. Bölge Müdürlüğü resmi internet sayfasında (bolge07.dsi.gov.tr) tebliğ mahiyetinde yayınlanacaktır.

11-Sınav tarih, saat ve yeri daha sonra DSİ 7. Bölge Müdürlüğü resmi internet sayfasında (bolge07.dsi.gov.tr) tebliğ mahiyetinde duyurulacak, adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Engelli Kadrosu İçin;

  • 31 yaşından gün almamış olmak
  • Lise ve dengi okul mezunu olmak

Eski Hükümlü/Terör Mağduru Kadrosu İçin;

  • 36 yaşından gün almamış olmak
  • En az lise en fazla lisans mezunu olmak

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