KPSS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Ertelenen KPSS puanları ne zaman açıklanır? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

ÖSYM'nin düzenlediği ve devlet memuru olmak isteyen milyonlarca adayın başvurduğu KPSS hakkında arama motorlarında sıklıkla araştırmalar yapılıyor. Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarında, iki oturum olarak gerçekleştirilecek sınavın ilk oturum tarihi 18 Eylül Pazar günü olarak belirlenirken adayların merak ettiği tüm detayları haberimizde derledik.

KPSS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan yıllık sınav takvimi bilgilerine göre, 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 18 Eylül'de gerçekleşecek. KPSS Lisans Alan Seçme Sınavı 24 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde, KPPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 2 Ekim'de yapılacak. Son olarak 9 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans sınavının ardından ÖSYM KPSS sonuçlarını 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edecek.

ERTELENEN KPSS PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK VE ALAN BİLGİSİ TARİHLERİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri Oturumu: 18 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu: 24 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu: 24 Eylül 2022 saat 14.30

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu: 25 Eylül 2022 saat 10.15

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ (KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VE LİSANS)

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KPSS SINAV KURALLARI

Sınav süresince adayların;

• Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

• Salondaki görevlilere soru sormaları,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

• Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

• Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

• Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

• Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

• Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

• Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabileceklerdir. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Her oturumunun sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde delil olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtilmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM Temsilcileri sınav sırasında sınav salonlarını denetleyebilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yapabileceklerdir.