Haberler Haberler SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...

SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...

Sağlıklı yaşamın en önemli faktörlerinden biri olan su, diyet yapanlar için de oldukça önem arz ediyor. Bir süredir vatandaşlar, Pınar Deniz'in de yaptığı su diyetini araştırmaya başladı. Peki, Pınar Deniz'in de yaptığı su diyeti nedir? Su diyeti ile haftada kaç kilo veriliyor? Sağlıklı yaşam için oldukça büyük önem arz eden su diyetine dair bilmeniz gerekenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 01:38 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:46
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...

Son dönemde popülerleşen ve ünlü isimlerin verdiği kilolarla anılan su diyeti, güzel oyuncu Pınar Deniz ile yeniden gündeme taşındı. Sağlıklı bir yaşamın en büyük sırrı olan suyu, doğru şekilde tükettiğinizde kilo vermek de mümkün. Bu noktada konuyla ilgili olarak "Su diyeti nedir, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Hem sağlığını korumak hem de zararsız bir şekilde kilo vermek isteyen kişilerin deneyebileceği bu diyet, son zamanlarda popüler olmaya başladı. Peki, su diyeti nedir ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücudu yoğun bir detoks etkisi altına alıp kilo verme hızında artış yaratan su diyeti, günde en az 2 – 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak uygulanmaktadır. Su diyeti yaparken tokluk hissini koruyabilmek için su tüketmenin yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin alınabilmesi için ihtiyaçlarınızı karşılayacak diğer sıvıların tüketilmesi de oldukça önem arz ediyor.

Birçok uzman, su diyetini sadece su tüketerek gerçekleştirmenin vücut üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olabileceğini söyleyerek, bol su tüketiminin yanı sıra besin değeri yüksek gıdaların ve vitamin – mineral bakımından zengin sıvıların da diyet listesine eklenmesini tavsiye ediyor. Kısa süreli uygulanan su diyetlerinde sabah güne başlamadan önce bir bardak ılık ve limonlı su içmenin güne enerjik başlamayı kolaylaştırdığı ve metabolizmayı çalıştırdığı görülüyor. Limon, içeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de kalp ve damar hastalıklarını önlüyor.

7 günlük su orucu insanların aklına su diyeti 1 haftada kaç kilo verdirir sorusunu getiriyor. Eğer doğru bir şekilde yapılır ve egzersiz ile desteklenirse su diyeti 1 haftalık sürede 7 kilo vermeye yardımcı oluyor. Su içerek zayıflama birçok insan için hayal gibi görünse de, hem sağlıklı olduğu hem de hızlı kilo vermeye yardımcı olduğu için su diyeti günümüzde kilo vermek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

SU ORUCU DİYETİ İLE NASIL KİLO VERİLİR?

Su orucu diyeti uygulanması kolay görülen ancak bazı insanları oldukça zorlayabilen bir diyettir. Bu süreçte diyetin doğru uygulanması önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tarçınlı su diyeti ya da limonlu su diyeti olarak da uygulanabilen su orucunda dikkat edilmesi gereken etmenler şunlar olarak karşımıza çıkmaktadır:

İlk gün
Orucun ilk günü vücudu alıştırabilmek için pişmemiş, ham sebze ve meyveler tüketilir. İlk günün akşamı ise bağırsaklarda biriken toksinleri atabilmek ve bağırsakları temizleyebilmek için 1 litre ılık suya 1 tatlı kaşığı ingiliz karbonatı atılır, bir süre beklenir ve sonrasında bu karışım tüketilir.

İkinci gün
Diyetin ikinci gününde 1litre ılık suya 2 adet limon sıkılır ve 2 – 3 kaşık da doğal bal eklenir. Bu karışım, güne başlamadan önce tüketilmelidir. Sonrasında gün içerisinde her saat başı bir bardak su içmeye devam edilir.

Üçüncü gün
Artık vücut diyete tamamen ayak uydurmaya başlamıştır. Bugünden itibaren her sabah güne başlamadan önce ikinci günde hazırladığınız karışımın aynısından tüketiyorsunuz. Yine her saat 1 bardak su içerek günü geçiriyorsunuz.

Dördüncü gün
Üçüncü günden farklı olarak dördüncü günde aynı birinci günde olduğu gibi ingiliz karbonatı ve ılık su karışımı tüketilerek bağırsaklar temizlenmelidir.

Oruç süresinin devamında herhangi bir sağlık problemi ortaya çıkarsa hemen bir uzmana başvurulmalıdır.

DİĞER
Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi'i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...
Şortlu kadını çeken taksici 'imdat' çığlıklarına aldırmadan polisten kaçtı
G.Saray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...
Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU | YKS 2. tercihler boş kontenjanlar - ÖSYM 2022 YKS boş kontenjan taban puanları
JANDARMA PERSONEL ALIMI 2022 - Jandarma 7500 sözleşmeli uzman erbaş alacak!
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 - TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? | TOKİ sosyal konut projesi gerekli belgeler nelerdir?
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? | TOKİ başvuruları başladı mı? - TOKİ evlerine nasıl başvurulur? (TOKİ İstanbul 2022)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! 11:38
Josef için harekete geçildi! CİMER'e... Josef için harekete geçildi! CİMER'e... 11:37
G.Saray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine... G.Saray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine... 10:45
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:11
Weghorst yetişmezse B planı hazır! Weghorst yetişmezse B planı hazır! 10:03
Icardi'nin çocukları okula başlıyor Icardi'nin çocukları okula başlıyor 09:52
Daha Eski
Beşiktaş - Başakşehir maçı ayrıntıları! Beşiktaş - Başakşehir maçı ayrıntıları! 09:45
Bruma yıkımı! Caulker'ı bile solladı Bruma yıkımı! Caulker'ı bile solladı 09:31
Szalai için karar verildi! Devre arasında... Szalai için karar verildi! Devre arasında... 08:19
G.Saraylı yıldız için çarpıcı sözler! "İzlerken yoruluyorum" G.Saraylı yıldız için çarpıcı sözler! "İzlerken yoruluyorum" 07:48
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27