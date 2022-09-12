Sonbaharda hangi sebze ve meyveler tüketilmeli? Gripten ve soğuk algınlığından korunmak için neler yemeliyiz? İşte yanıtı

Sonbahar aylarında toplumumuzda grip ve soğuk algınlığı vakaları artarken beslenme şekli daha da önem kazandı. Vücudumuzun bağışıklığını güçlendirmek için özellikle bazı sebze ve meyveleri tüketmek şart. Peki bu sebze ve meyveler hangileri? Hangi vitaminleri içeriyor? İşte yanıtı...

BALKABAĞI

Sonbaharın simgelerinden biri haline gelen balkabağı bu mevsimin olmazsa olmazlarından. Birbirinden farklı yemekler, tatlılar yapabileceğiniz balkabağı, antioksidan özellik gösteren A, C ve E vitaminlerinden zengin içeriğiyle vücut direncini artırıyor ve hastalıklardan koruyor. Balkabağı içerdiği lutein, zeaksantin karotenoidleri, A vitamini içeriğiyle göz sağlığını geliştiriyor; yüksek lif içeriğiyle kabızlık problemini çözüyor.

BALIK

Sonbaharda haftada en az 2 defa sofralarınızda balığa yer açın. Omega-3, birçok sağlık faydasının yanında bağışıklık sistemini güçlendirici ve depresyonu önleyici etki gösterir. Balık, omega-3 içeriği sayesinde sonbaharda depresyona ve hastalıklara açık olanlar için ilaç gibi bir besindir.

MANTAR



Sonbaharın lezzetli sebzelerinden biri olan mantar, düşük kalori ve yüksek protein içerir. Mantar polifenoller, polisakkaritler, ergotionein, glutatyon, selenyum ve C vitamini gibi antioksidan bileşiklerden zengindir. Bu biyoaktif bileşikler, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Bununla birlikte, mantarın içeriğindeki polisakkaritler, prebiyotik görevi görerek bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına destek sağlar.

HÜNNAP

Sonbaharın gelmesiyle tezgahlarda yerini alan hünnap yüksek lif içeriğiyle sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur, kabızlığı önler ve bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasına destek sağlar. Bununla birlikte, hünnap iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bu özelliğiyle sonbaharda grip, nezle gibi hastalıklara açık hale gelen vücudunuzun direncini artırır.

PIRASA

Sonbaharla birlikte gelen ve kış aylarında tezgahların baş tacı olan pırasa, magnezyum ve A, C ve K vitaminleri için iyi bir kaynaktır. Kaempferol ve allisinden zengin içeriğiyle vücudu hastalıklara karşı korur. Kalp dostu bir sebze olan pırasa, kolesterolü ve kan basıncını düşürür.

KIZILCIK

Kızılcık, eylül ayında çıkar ve ekim ayına kadar devam eder. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde oldukça önemli bir yeri olan kızılcık, zengin C, E vitaminleri ve kuersetin içeriğiyle cildi yaşlanmanın etkilerine karşı korur, kalp hastalıkları ve kanserle savaşır.