Haberler Haberler Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İşte ocak ayı faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren karar sonrası vatandaşlar, "Ocak ayı faiz oranı ne kadar oldu?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Yeni yılın ilk faiz kararı sonrası ekonominin nasıl seyredeceği merak edilirken, konu hakkında detayları haberimizde öğrenebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 14:07 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 14:20
SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 Ocak faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Çalışanlardan emeklilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu adımın ardından, vatandaşlar yeni faiz oranının kaç seviyesinde belirlendiğini merak ediyor. Yılın ilk faiz hamlesiyle birlikte ekonominin nasıl bir yol izleyeceği gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 2026 Ocak ayı faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizde...

2026 OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentilerin altında olarak 100 baz puan indirdi. Yapılan açıklamaya göre, aralık 2025'teki son toplantıda faizi 150 baz puan indirimle yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çeken TCMB, ocak ayında faizi 100 baz puan indirimle 37'ye indirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 Ocak ayı faiz oranı yüzde 37'ye indirildi. Buna göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verildiğini açıkladı.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ ARALIK AYINDA GERİLEMİŞTİR"

PPK metninde şu ifadeler yer aldı:

Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

