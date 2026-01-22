Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 yılında askere alınacak adaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara kilitlenmiş durumda. MSB'nin bugün yayımladığı duyuruyla birlikte sevk tarihleri ve bedelli askerlik yerleri kesinleşirken, "Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Açıklamanın ardından askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir hale geldi. İşte, 2026 askerlik yerleri sorgulama ekranı...

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından duyurulacak bedelli askerlik yerlerinin 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) açıklandı. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler ise "Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sınıflandırma sonuçlarını görmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet "Askerliğim" kapısı ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenebilir.

E DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E DEVLET ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik sınıflandırma sonuçları belli olan adaylar, herhangi bir belge beklemeden şu adımları izleyerek yerlerini öğrenebilir:

1. e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

2. Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.

3. Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.