Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı!

2026 yılının ilk celp döneminde askere gitmeye hazırlanan binlerce yükümlü, Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Silah altına alınacağı tarihi öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden askerlik yerlerinin erişime açılmasının ardından, "Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusunu araştırıyor. Bedelli askerlik tercihinde bulunanlar ile sevk takvimini merak edenler için MSB’den yapılan duyurular yakından takip ediliyor. İşte, 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı!

2026 yılında askere alınacak adaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara kilitlenmiş durumda. MSB'nin bugün yayımladığı duyuruyla birlikte sevk tarihleri ve bedelli askerlik yerleri kesinleşirken, "Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Açıklamanın ardından askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir hale geldi. İşte, 2026 askerlik yerleri sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2026?

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından duyurulacak bedelli askerlik yerlerinin 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) açıklandı. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler ise "Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor.

Askerlik yeri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sınıflandırma sonuçlarını görmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet "Askerliğim" kapısı ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenebilir.

E DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?

E DEVLET ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik sınıflandırma sonuçları belli olan adaylar, herhangi bir belge beklemeden şu adımları izleyerek yerlerini öğrenebilir:

2026 bedelli askerlik yerleri

1. e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

2. Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.

3. Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.

