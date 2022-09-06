Tasfiye etmek ne demek? - Borçların tasfiye edilmesi ne anlama geliyor? | Kimlerin borcu tasfiye edilecek, gerekli şartlar neler?

5 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz" dedi. Bunun üzerine tasfiye etmenin anlamını ve borçların tasfiyesi için gerekli şartları araştıran vatansaşlar için Borçların tasfiye edilmesi ne anlama geliyor? | Kimlerin borcu tasfiye edilecek, gerekli şartlar neler? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TASFİYE ETMEK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde tasfiye etmek eyleminin anlamı 'arıtmak, temizlemek' olarak belirtilmiştir. Yan anlamları da olan kelimenin sözlükte belirtilen diğer manaları ise şöyle:

Bir ticaret kuruluşunu kapatmak

Yok etmek, ortadan kaldırmak

İşine son vermek

Özleştirme

BORÇLARIN TASFİYE EDİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Borçların tasfiye edilmesi ise taraflar arasında mevcut olan bir borç ilişkisini sona erdiren bir sözleşmenin yapılmasıdır. Borç tasfiye protokolü resmi şekle tabi değildir ancak bu sözleşmenin noter tarafından düzenlenmesi ya da tasdik edilmesi delil niteliği açısından tarafların yararına olacaktır.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından yapılacak düzenlemeye göre, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecek. Böylece, bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

KİMLERİN BORCU TASFİYE EDİLECEK, GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek. Destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

Devlet elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi borçları üstlenecek. Devletin, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları üstlenmesi bekleniyor.

BAŞVURUYA GEREK YOK

2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları için başvurmaya gerek kalmadan otomatik olarak sistemden düşmesi planlanıyor.

5 BUÇUK MİLYON KİŞİ İCRA TAKİBİNDEN KURTULACAK

İcra takibine düşmüş borcu bulunan vatandaşlarla ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı'nın ardından paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz bir başka müjdemiz de icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgilidir. Bilindiği gibi hükümet olarak, bir yandan ülkemizin ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı yatırımlarını yaparken diğer yandan refahı artırmak ve bu refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Çiftçilerimizi memnun eden adımlar attık. Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5 buçuk milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır"